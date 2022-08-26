Десятки офіцерів російської розвідки стежать за дочкою Путіна та її коханцем Зеленським

35-річна Катерина Тихонова вже чотири роки постійно здійснює таємні візити до Мюнхена, Лондона та інших місць по всій Європі, для побачень із 53-річним Ігорем Зеленським, колишнім керівником Баварського державного балету.

Як повідомляє Mirror, Путін відправив десятки офіцерів російської розвідки для спостереження за дочкою, яка багато разів мала романтичні поїздки на Захід, щоб зустрітися зі своїм коханим.

У Катерини Тихонової вже чотири роки роман із 53-річним Ігорем Зеленським (який не є родичем українського президента Володимира Зеленського), колишнім керівником Баварського державного балету. Путін, очевидно, знає все про особисте життя доньки, оскільки його шпигуни завжди присутні у сусідніх спальнях. Водночас російські агенти поводяться настільки непрофесійно, що їх помітила німецька розвідка, яка, як стверджується, почала стежити за ними.

Під час поїздки до Лондона у березні 2017 року шість агентів російської розвідки були розміщені у трьох готельних номерах. Їм доводилося тулитися парами у тісних лондонських готелях, повідомляє джерело.

Під час чергової таємної поїздки інкогніто улюбленої доньки Путіна — цього разу до готелю Continental Relax & Spa у Гальмстаді, Швеція — її супроводжували щонайменше десять офіцерів спецслужб, які колись входили до складу КДБ.

Катерина Тихонова / Фото: скриншот з відео

Двох із них було викрито як Дмитра Данкова та Дмитра Посуненка, які особисто охороняли її батька.

Тихонова колись була запальною танцівницею рок-н-ролу, яка вийшла заміж за наймолодшого в Росії мільярдера Кирила Шамалова, сина близького друга Путіна.

Катерина Тихонова та Кирило Шамалов / Фото: istories.media

Але шлюб розпався, і Катерина закрутила стосунки із зіркою балету Зеленським. Зараз пара має доньку.

Ігор Зеленський / Фото: Getty Images

Катерина Тихонова нещодавно пройшла процедуру підтяжки обличчя у Німеччині. Цю процедуру дочка путіна робить регулярно, для чого літає до Німеччини. Під час підтяжки їй роблять ін'єкції власної плазми крові. Процедуру іноді називають "вампірським омолодженням".

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