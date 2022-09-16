Девід Бекхем простояв 13 годин у загальній черзі, щоб віддати шану королеві Єлизаветі II (відео)

Відео, на якому видно, як ексфутболіст стоїть у загальній черзі серед ночі, розлетілося соцмережами. Девід Бекхем каже, що думав, що о другій годині ночі буде менше людей, але помилявся.

47-річний Бекхем, який досить близько спілкується з членами королівської родини, стояв у черзі серед тисяч інших людей, щоб віддати шану Її Величності королеві.

Коли колишній капітан збірної Англії, нарешті дійшов до місця, де стоїть труна з королевою, приблизно о 15:30 дня, після тринадцяти годин очікування в черзі, відбулася зміна варти, а камери зафіксували, як він урочисто спостерігав за тим, що відбувається.

Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Коли Бекхема нарешті помітили у натовпі, він розповів журналістам ITV про те, що спонукало його вирішити прокинутися та приєднатися до сотень тисяч інших скорботних. Він згадав "особливий момент", коли його нагородили орденом Британської імперії, і з любов'ю згадував стосунки, які він підтримував з монархинею протягом багатьох років, пише Daily Mail.

"Тому що ми всі можемо бачити з виявленою любов'ю, наскільки вона особлива і якою особливою вона була, і спадщина, яку вона залишає після себе... Це сумний день, але це день для нас, щоб згадати неймовірну спадщину, яку вона залишила. Я думаю, що буде потрібно багато часу, щоб прийняти смерть королеви, тому що я думаю, що Її Величність означала так багато для всіх нас", - сказав Бекхем.

Він також додав, що завжди вважатиме, що йому пощастило, що він стільки разів зустрічався з королевою.