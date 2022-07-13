Девід Бекхем зітхнув з полегшенням: шалена фанатка футболіста, яка загрожувала його родині, була затримана

Сім'ю Бекхемів переслідувала шалена фанатка. Девід розповів, що відчував себе безпорадним і дуже переживав за свою дочку Гарпер, бо шанувальниця футболіста навіть навідувалася до школи, де навчається дочка подружжя Бекхемів і намагалася видати себе за її матір.

Фанатку звуть Шерон Белл, їй 58 років і її звинуватили у переслідуванні колишнього півзахисника "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Девіда Бекхема та його родини. Жінка писала йому листи та намагалася зв'язатися з ним починаючи від 2016 року.

Як пише Daily Mail, фанатка помилково вважала, що перебувала у стосунках із 47-річним Бекхемом, і що він і Вікторія змовилися вкрасти її яйцеклітини. Жінка навіть заявилася у підготовчій школі, де навчається донька Бекхемів – Гарпер та заявила: "Я мати Гарпер. Я тут, щоб забрати її". Цього дня у школі перебувала і Вікторія. Викликали поліцію та фанатку забрали до поліцейського відділку.

І ось через багато років переслідування стало відомо, що жінка затримана відповідно до Закону про психічне здоров'я. Окружний суддя Майкл Сноу ухвалив, що вона становила небезпеку для Гарпер, Брукліна, Ромео і Круза, бо була "одержима сім'єю".

Девід Бекхем з дочкою Гарпер / Фото: Associated Press

У заяві, прочитаній у Вестмінстерському магістратському суді, Девід сказав: "Я відчував, що мова в листах загострюється і стає більш емоційною і загрозливою для мене і моєї родини — і це турбувало мене. Вона з'явилася без попередження, що зробило загрозу цілеспрямованішою і страшнішою. Я відчував себе безпорадним і злим через те, що я нічого не міг зробити".

Девід Бекхем із синами Крузом та Ромео / Фото: Associated Press

Бекхем заперечував, що він мав стосунки з Белл, кажучи, що ніколи не бачив її раніше. А в заяві Вікторії Бекхем йшлося: "Через велику кількість уваги, яку мій чоловік і я отримуємо від фанатів, ми рідко інформуємо про характер повідомлень від фанатів. Я дуже стурбована, особливо, коли Гарпер ходить до парку чи вирушає на шкільні екскурсії.

5 липня минулого року Белл відправила рукописний лист до будинку Бекхема в Оксфордширі, в якому повідомила йому, що планує приїхати через кілька днів. "У мене є ваша адреса з детективного агентства, сподіваюся, ви не заперечуєте. У мене є почуття до тебе, Девіде", — йшлося у листі.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

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У своїх листах фанатка писала, що хоче бути разом із Девідом і згадувала про його друга Тома Круза, який за її словами зробив їй дуже боляче.

"Я просто хочу поговорити з тобою. Ти винен мені це, Девіде. А в ще одному листі заявляла: "Я кохаю тебе і кохаю відтоді, як ми були дітьми".

Девід Бекхем каже, що ніколи не зустрічався з Белл і, що дуже стурбований її поведінкою та наполегливістю.

"Я відчував, що мова в листі стає все більш емоційною і загрозливою стосовно мене і моєї родини, і це турбує мене", — сказав він. "Листи ставали все більш загрозливими, і, очевидно, жінка знала, де я живу".

Девід Бекхем з дочкою Гарпер / Фото: Associated Press

Шерон Белл звинуватили у переслідуванні, але вона не постала перед кримінальним судом через психічний розлад.

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