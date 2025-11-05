Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Церемонія посвяти відбулася у Віндзорському замку і сер Девід приїхав на неї зі своєю дружиною, яка тепер може іменуватися леді Вікторією, а також своїми батьками.

Це був дуже захопливий день для Бекхема і він ретельно і завчасно готувався до нього. Готувалася й Вікторія Бекхем. Увечері дружина футболіста опублікувала в Instagram кілька знімків із заходу, детальніше розповівши про образ, у якому її чоловік з’явився на церемонії.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

«День, який ми ніколи не забудемо 🤍 Девід у першій в історії речі чоловічого гардеробу, зшитій на замовлення в ательє Victoria Beckham — ранковому костюмі-трійці з британської вовни і мохера, натхненному нескінченою вишуканістю британської королівської сім’ї», — йдеться в повідомленні.

Девід Бекхем під час примірки костюма / © Instagram Вікторії Бекхем

Костюм Девіда Бекхема від бренду Victoria Beckham / © Instagram Вікторії Бекхем

Принц Уельський Чарльз і костюм, яким надихалася команда леді Вікторії Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Леді Вікторія додала, що дуже пишається досягненням свого чоловіка.

«Я так пишаюся тобою, @davidbeckham. Вдячна за цей момент і моїй неймовірній команді, яка так старанно працювала, щоби втілити цю ідею в життя», — написала дизайнерка.

Девід і Вікторія Бекхеми, а також його батьки — Тед і Сандра Бекхеми / © Associated Press

Сама Вікторія з’явилася на церемонії у темно-синій сукні з воланами, яка також була пошита її брендом, доповнивши лук капелюхом з вуаллю Stephen Jones Millinery.