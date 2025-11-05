- Дата публікації
Девід Бекхем одягнув перший пошитий на замовлення чоловічий костюм бренду Victoria Beckham на церемонію посвяти в лицарі
4 листопада король Чарльз III посвятив 50-річного британського футболіста Девіда Бекхема у лицарі.
Церемонія посвяти відбулася у Віндзорському замку і сер Девід приїхав на неї зі своєю дружиною, яка тепер може іменуватися леді Вікторією, а також своїми батьками.
Це був дуже захопливий день для Бекхема і він ретельно і завчасно готувався до нього. Готувалася й Вікторія Бекхем. Увечері дружина футболіста опублікувала в Instagram кілька знімків із заходу, детальніше розповівши про образ, у якому її чоловік з’явився на церемонії.
«День, який ми ніколи не забудемо 🤍 Девід у першій в історії речі чоловічого гардеробу, зшитій на замовлення в ательє Victoria Beckham — ранковому костюмі-трійці з британської вовни і мохера, натхненному нескінченою вишуканістю британської королівської сім’ї», — йдеться в повідомленні.
Леді Вікторія додала, що дуже пишається досягненням свого чоловіка.
«Я так пишаюся тобою, @davidbeckham. Вдячна за цей момент і моїй неймовірній команді, яка так старанно працювала, щоби втілити цю ідею в життя», — написала дизайнерка.
Сама Вікторія з’явилася на церемонії у темно-синій сукні з воланами, яка також була пошита її брендом, доповнивши лук капелюхом з вуаллю Stephen Jones Millinery.