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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Девід Бекхем здійснив свою мрію: що він зробив і до чого тут король Чарльз III

Девід Бекхем днями заявив, що він «надзвичайно гордий», оскільки він нарешті отримав лицарське звання після багатьох років зневаги від короля Чарльза III.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та Девід Бекхем

Король Чарльз та Девід Бекхем / © Associated Press

Девід Бекхем з гордістю очолив список нагороджених з нагоди дня народження короля Чарльза, в якому взяли участь 1200 осіб — від громадських до культурних діячів.

За день до того, як серу Девіду було надано цю честь, його бачили під час розмови з королем на церемонії в Сент-Джеймському палаці з нагоди заснування фонду монарха The King’s Foundation, послом якого є ексфутболіст. Він був возведений у лицарі за заслуги у спорті та благодійності.

Король Чарльз, Девід Бекхем та Вікторія Бекхем / © Associated Press

Король Чарльз, Девід Бекхем та Вікторія Бекхем / © Associated Press

Він сказав: «Я ріс у Східному Лондоні з батьками, бабусями та дідусями, які були такими патріотами і пишалися тим, що вони британці, що я ніколи не міг собі уявити, що я здобуду таку почесну нагороду», — сказав Бекхем, пише Daily Mail. «Грати за свою країну і бути її капітаном було найбільшим привілеєм у моїй кар’єрі і, в буквальному сенсі, здійсненням дитячої мрії», — додав він.

Він сказав, що за межами поля його благодійна діяльність «дає мені величезне почуття задоволення», і додав: «Потрібен деякий час, щоб ця новина усвідомилася, але я безмірно гордий, і для мене це дуже емоційний момент, яким я можу поділитися з сім’єю».

Лицарський титул, дарований королем, є почесним званням, яке присуджується за видатні заслуги перед державою чи суспільством.

Король Чарльз і Девід Бекхем / © Associated Press

Король Чарльз і Девід Бекхем / © Associated Press

Нагадаємо, 2003 року сер Девід був удостоєний звання офіцера ордена Британської імперії і більше десяти років балотувався на отримання лицарського звання.

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