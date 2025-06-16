Девід Бекхем здійснив свою мрію: що він зробив і до чого тут король Чарльз III

Король Чарльз та Девід Бекхем / © Associated Press

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Девід Бекхем з гордістю очолив список нагороджених з нагоди дня народження короля Чарльза, в якому взяли участь 1200 осіб — від громадських до культурних діячів.

За день до того, як серу Девіду було надано цю честь, його бачили під час розмови з королем на церемонії в Сент-Джеймському палаці з нагоди заснування фонду монарха The King’s Foundation, послом якого є ексфутболіст. Він був возведений у лицарі за заслуги у спорті та благодійності.

Король Чарльз, Девід Бекхем та Вікторія Бекхем / © Associated Press

Він сказав: «Я ріс у Східному Лондоні з батьками, бабусями та дідусями, які були такими патріотами і пишалися тим, що вони британці, що я ніколи не міг собі уявити, що я здобуду таку почесну нагороду», — сказав Бекхем, пише Daily Mail. «Грати за свою країну і бути її капітаном було найбільшим привілеєм у моїй кар’єрі і, в буквальному сенсі, здійсненням дитячої мрії», — додав він.

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Він сказав, що за межами поля його благодійна діяльність «дає мені величезне почуття задоволення», і додав: «Потрібен деякий час, щоб ця новина усвідомилася, але я безмірно гордий, і для мене це дуже емоційний момент, яким я можу поділитися з сім’єю».

Лицарський титул, дарований королем, є почесним званням, яке присуджується за видатні заслуги перед державою чи суспільством.

Король Чарльз і Девід Бекхем / © Associated Press

Нагадаємо, 2003 року сер Девід був удостоєний звання офіцера ордена Британської імперії і більше десяти років балотувався на отримання лицарського звання.