Діадеми, кольє та сережки: у Букінгемському палаці відкривається виставка прикрас королеви Єлизавети II

Букінгемський палац знову відкрито для публіки, там відкривається виставка, організована Фондом Королівської колекції на честь платинового ювілею королеви, включаючи її знамениту діамантову діадему.

Тіара Георга IV, королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Це особисті коштовності королеви, вона носить їх регулярно, але вони дуже рідко виставляються на загальний огляд, тому це досить унікальна можливість побачити їх у такій обстановці, а побачити їх поряд з портретами — це щось особливе", — говорить Каролін де Гіто, куратор виставки, пише People.

Тіара діамантів та перлів, прикрашена 1333 діамантами та 169 перлинами, була створена для коронації Георга IV 1821 року, на честь нього та отримала свою назву. Прикрашена діамантами у формі троянди, чортополоха і двох трилисників — національних гербів Англії, Шотландії та Уельсу. Цю тіару королева Єлизавета II носить від того часу, як вперше одягла тіару на коронацію 1952 року і постала в ній на офіційних портретах після коронації.

Тіара Георга IV, королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Серед інших експонатів виставки буде тіара "Дівчата Великої Британії та Ірландії", весільний подарунок королеві Марії 1893 року, яка потім передала прикрасу своїй онуці принцесі Єлизаветі в день її весілля 1947 року, брошка "Дорсетський бант" (виставлена вперше) з сапфірами та діамантами, подарована їй королем Георгом VI як подарунок на 18-річчя 1944 року, та Володимирська тіара зі знімними смарагдами.

Ще одна приголомшлива прикраса на виставці — кольє Delhi Durbar, яке включає підвіску з діамантом вагою 8,8 карата, вирізаним з алмазу Куллінан — найбільшого з коли-небудь знайдених алмазів. Сережки зі смарагдами та діамантами вперше демонструються разом із кольє.

Кольє Delhi Durbar / Фото: Getty Images

Також на виставці представлено намисто Нізам Хайдарабадського, яке носила не лише королева Єлизавета II, а й герцогиня Кембриджська 2014 року на заході у Національній портретній галереї.

Герцогиня Кембриджська у кольє королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Традиційне літнє відкриття Букінгемського палацу не проводилось від 2019 року через пандемію коронавірусу. Виставка відкриється у п'ятницю, 29 липня та триватиме до 2 жовтня.

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