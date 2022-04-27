Діагноз "хворий": що ще кажуть експерти про здоров'я Путіна

Про те, що російський президент хворий, ходять чутки вже давно.

Є кілька версій діагнозів кремлівського "фюрера". Однією з них є хвороба Паркінсона та рак. І якщо з першою можна жити, то друга проблема рано чи пізно призводить до смерті.

Усі пам'ятають відео, зняте два місяці тому, коли Путін зустрічався із президентом Білорусії Олександром Лукашенком. Під час вітання його рука сильно тремтіла (відео дивіться на Daily Mail ), а вже сидячи в стільці диктатор міцно тримався за його ручку. Ноги теж "пританцьовували", контролювати їхні рухи Путіну було важко.

Володимир Путін, фото: кадр з відео

Те саме було і на нещодавній зустрічі з міністром оборони Шойгу, на якій Путін так само міцно хапався за край столу, ніби намагаючись приховати тривожність і тремор рук.

Що ж кажуть експерти щодо стану здоров'я Путіна?

Андерс Аслунд, шведський економіст і колишній радник по Україні та Росії, сказав, що на відео Путін і Шойгу "пригнічені і, мабуть, погано почуваються". Швидше за все, їхнє здоров'я похитнулося через сильний стрес на тлі невдач у війні з Україною.

Володимир Путін / Associated Press

Професор Ерік Бьюсі, експерт з мови тіла з Техаського технологічного університету, сказав The Sun Online: "Це разюче ослаблений Путін порівняно з людиною, яку ми спостерігали ще кілька років тому.

"Здоровому президентові не потрібно було б підтримувати свою руку тримаючись за стіл, і він не турбувався б про те, щоб утримувати обидві ноги на землі. Це не портрет здорового Путіна, а того, хто має вигляд дедалі слабшим і ледве здатним тримати себе у вертикальному" положенні за маленьким столом для переговорів", — додав Бьюсі.

Володимир Путін / Associated Press

Одутле обличчя і шия Путіна говорять про те, що він проходить лікування стероїдами, також давно припускають, що Путіна постійно супроводжує лікар, який спеціалізується на раку щитовидної залози. Хірург Московської центральної клінічної лікарні Євген Селіванов не менше ніж 35 разів літав до російського лідера в чорноморський курорт Сочі. І навряд чи для того, щоби просто побачитися з президентом. До речі, дисертація цього лікаря, що відображає область його лікарської спеціалізації, називалася: "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих похилого та старечого віку при раку щитовидної залози".