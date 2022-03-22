Діагнози "фюрера": на що хворий Путін, п'ять версій

Кажуть, Володимир Путін уже багато місяців ховається у бункері на Алтаї. Про те, що президент РФ, який продовжує вбивати українців, влаштовуючи справжній тероризм на нашій землі, невиліковно хворий теж давно ходять чутки. Ми спробували розібратися у діагнозах кремлівського "фюрера".

Пояснити поведінку Путіна зараз не може жоден психотерапевт. Принаймні публічно про це не говорять, а всі "діагнози", які звучать у ЗМІ, ставляться так скажемо "на око".

Володимир Путін / Associated Press

"Стероїдна лють" на фоні лікування раку

В американській розвідці вважають, що Путін страждає на мозковий розлад, викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

Посилаючись на джерела, близькі до Кремля, високопосадовці розвідувального альянсу "П'ять очей", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента, що викликає загальну критику, вторгнутися в Україну.

Володимир Путін / Associated Press

Джерело зазначає, що ця нездатність ясно мислити посилювалася відсутністю "петлі негативного зворотного зв'язку", оскільки російський лідер "просто не був поінформований" про елементи невдач під час вторгнення. Передбачається, що "одутлуваті обличчя та шия" 69-річного деспота можуть бути потенційними побічними ефектами тривалого приймання стероїдів. А західні спецслужби та джерела у Кремлі повідомляють, що поведінку Путіна провокує тяжка хвороба.

Те, що Путін вирішив фізично ізолювати себе від оточення, теж говорить про серйозні психічні відхилення. Найімовірніше, це страх смерті, страх перед тим, щоб не заразитися іншими хворобами і не померти раніше визначеного часу. Цей страх може бути спровокований тим, що він приймає ліки, що пригнічують його імунну систему, роблячи його вразливим до інфекцій.

Хвороба Паркінсона

Ще 2020 року низка західних ЗМІ, зокрема і The Sun, написали про те, що у Путіна хвороба Паркінсона. Повідомляли, що президент РФ нібито збирається через це у відставку. Тоді журналісти під час конференції з прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим запитали у нього, чи правда, що президент хворий. На що Пєсков, природно, відповів, що "це нісенітниця повна і тут коментувати нічого". Додавши, що здоров'я у лідера РФ чудове і у відставку найближчим часом він іти не збирається.

Володимир Путін та прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет / Associated Press

Після публікації статті в Росії поширилися кадри, на яких ноги Путіна рухаються, коли він чіпляється за підлокітник крісла, що свідчить про його погане здоров'я. Увагу також привертає ручка, що смикається, в його руках.

British Medical Journal писав, що асиметрично зменшений розмах рук Путіна також є класичною рисою хвороби Паркінсона і може виявлятися у "клінічно непошкоджених суб'єктів із схильністю до подальшого розвитку" хвороби.

Синдром Аспергера

Серед інших версія Синдром Аспергера (це одна з форм аутизму, що характеризується вираженими порушеннями соціальної комунікації та взаємодії. Від справжнього аутизму цей синдром відрізняється збереженням мовних та когнітивних функцій). У матеріалі USA Today

Володимир Путін / Associated Press

Повідомлялося про "неврологічну аномалію" Путіна, яку деякі з учених трактують як синдром Аспергера і яка, на їхню думку, заважає ухвалювати йому грамотні рішення. Жодних прямих доказів, однак, немає. Дмитро Пєсков прокоментував статтю, назвавши її "дурістю, яка не заслуговує на коментарі".

Рак підшлункової залози або спинного мозку

Такі чутки з'явилися 2014 року. Низка американських та британських видань написала про це, зокрема і The New York Post. Видання повідомляло, що інформація надійшла від літнього німецького лікаря, який лікував Путіна. Пєсков одразу спростував це, назвавши черговою нісенітницею.

Володимир Путін / Getty Images

Того ж року журнал The Week повідомив про чутки щодо іншої "серйозної хвороби", можливо, про рак спинного мозку. Передбачалося, що такими великодушними вчинками, як амністія ексолігарха Михайла Ходорковського незадовго до публікації, російський президент очищає сумління. Це рішення, писало видання, було "зовсім не властиве" Путіну.

А ось радянський розвідник, майор КДБ та колишній однокурсник Путіна Юрій Швець у своїх відео на YouTube переконаний, що Путін справді хворий та його лікують. Чим хворий, це, звичайно, загадка, але найімовірніше, ліки застосовуються сильні. А також Швець стверджує, що Путін панічно боїться навіть свого найближчого оточення. А ще переконаний, що "кремлівський фюрер" дуже боїться за своє життя і має гіпертрофований інстинкт самозбереження, який може трансформуватися в психологічну чи скоріше навіть у психічну проблему.

Володимир Путін у Лужниках цього тижня / Associated Press

Чим би не був хворий Путін, ми будемо раді будь-якому його діагнозу.

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