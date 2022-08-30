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Діамант ограновування "груша": чим особлива каблучка княгині Шарлін і чому вона її рідко носить

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Діамант ограновування "груша": чим особлива каблучка княгині Шарлін і чому вона її рідко носить

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Монако Шарлін володіє одним з найрозкішніших заручних каблучок серед королівських осіб.

Коли її майбутній чоловік князь Альбер II вирішив освідчитися 2010 року, він подарував дівчині обручку з діамантів у три карати, вартістю 55 тисяч фунтів стерлінгів.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images
Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Заручна каблучка принцеси Монако прикрашена діамантом ограновування "груша", розташованим між гронами додаткових діамантових каменів по обидва боки від центрального каменю. Діаманти грушоподібного огранювання, також відомі як огранювання "крапля", славляться своєю позачасовою якістю.

Як пише express, цінність каблучки може бути однією з причин, чому княгиня не носить її регулярно, а лише зрідка одягає на особливо урочисті заходи.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Величезний центральний камінь у каблучці Шарлін порівнюють зі знаменитою обручкою, що належала її покійній свекрусі Грейс Келлі. Це була розкішна прикраса від Cartier з діамантом смарагдового ограновування вагою 10,47 карата.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Діамантова обручка принцеси Грейс від князя Монако Реньє III була насправді другою каблучкою, яку він подарував їй на знак їхнього майбутнього весілля. Чому каблучок було дві, ми розповідали ось у цьому матеріалі.

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