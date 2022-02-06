Діаманти, шовкові нитки та багато символів: історія створення коронаційної сукні Єлизавети II

Рівно 70 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала монархинею, що правила найдовше в історії. Багато хто часто згадує про день коронації, традиції, прикраси та шлях королеви, але мало хто говорить про приголомшливу сукню, яку вона одягла того дня.

На честь платинового ювілею Її Величності на престолі, пропонуємо розглянути її коронаційний образ ближче і дізнатися особливий сенс, який заклали у сукні його творці, адже це одне з найвідоміших, найрозкішніших і найважливіших вбрань в історії.

Автором сукні став британський дизайнер Норман Гартнелл, який раніше шив весільну сукню Єлизавети. Але коронаційний образ був не єдиним, над чим працював Гартнелл, адже також він створив вбрання для шести фрейлін майбутньої королеви та інших членів королівської родини.

Королева Єлизавета II зі своїми фрейлінами, Зелена вітальня, Букінгемський палац, 2 червня 1953 року / Getty Images

Повної волі принцеса Лілібет дизайнерові все ж не дала, адже ретельно контролювала процес і дала чіткі умови того, що хоче бачити в результаті: сукня мала бути в стилі її весільного вбрання, з білого атласу, але демонструвати міць і силу монархині величезної країни. Після чітких вказівок та переваг, які йому дали, Норман почав вивчати історію, вбрання попередніх монархів країни та королівські протоколи. Дизайнер провів багато годин у музеях та бібліотеках розглядаючи вбрання королеви Вікторії та королеви-матері.

Норман і Єлизавета мали вісім зустрічей, під час яких вони обговорили всі деталі образу: рукава, декольте, тканину і вишивку. Норман надав принцесі Лілібет дев'ять дизайнів, а під час їхнього створення він думав про квіти, сонце, зірки та природу, які б міг вишити на цьому історичному вбранні.

Ескіз сукні для коронації королеви Єлизавети II / Getty Images

У результаті сукня для найголовнішого дня Єлизавети та Великої Британії була виконана з шовкового атласу, створеного в замку Луллінгстон у Кенті, розшита діамантами, аметистами та перлами. Доповненням образу стала важка оксамитова мантія облямована горностаєм та прикрашена двома рядами тонкої вишивки.

Коронація королеви Єлизавети II / Getty Images

Однак, якщо розглядати вбрання детальніше, можна помітити таємний зміст і важливі дипломатичні послання, які в ньому закладені. У вишивці сукні символи Великої Британії, а також деяких країн Співдружності, які попросила вишити Гартнелла сама королева.

Англія – символізується вишитою трояндою Тюдорів. У вишивці використані золоті та срібні нитки, рожеві діаманти, перли.

Шотландія — символізується будяком. Вишивка виконана блідо-ліловим шовком і аметистами, також використовувалася срібна нитка та діаманти, які символізували росу.

Ірландія – символізується конюшиною. У вишивці використані ніжно-зелені шовкові нитки та діаманти.

Уельс — символізується валлійською цибулею-порей. У вишивці використані білі та блідо-зелені шовкові нитки, а також діаманти.

Канада — символізується кленовим листям. У вишивці використані золоті та сріблясті нитки, а також кришталь та перли.

Австралія – символізується жовтою мімозою. Вишивка виконана з жовтої вовни та зелених шовкових ниток.

Нова Зеландія – символізується папороттю. Вишивка виконана прямими стібками з м'якого зеленого шовку, срібла та кришталю.

Південна Африка – символізується протеєю. У вишивці використані рожеві діаманти.

Індія – символізується квіткою лотоса. Вишивка виконана перламутром, діамантами та перлами.

Пакистан — символізується бавовною, джутом та пшеницею. У вишивці використані золоті нитки, кристали та шовк.

Цейлон – символізується квіткою лотоса. Вишивка виконана опалами, перламутром, діамантами.

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Над сукнею працювало три кравці і шість вишивальниць. Робота над цим шедевром тривала вісім місяців. Від моменту коронації королева Єлизавета II одягала коронаційну сукню ще шість разів, включно з відкриттям парламенту в Новій Зеландії та Австралії 1954 року.

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