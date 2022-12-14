Діамантова "Квітка лотоса": що відомо про улюблену тіару принцеси Уельської

Ця прикраса одна з тих, в яких Кетрін з'являється на публіці досить часто, тому пропонуємо вам дізнатися про її історію.

У колекції британської королівської родини неймовірна кількість прикрас. Якісь із виробів передаються їм із покоління в покоління, а також були подаровані на важливі заходи: весілля, заручини, дні народження та коронації. Особливу увагу з усіх ювелірних прикрас завжди привертають тіари, оскільки не лише часто зроблені з найкращих дорогоцінних каменів, а й приховують у собі цікаві історії.

Однією з улюблених у принцеси Уельської Кетрін стала тіара під назвою "Квітка лотоса". Таке припущення з'являється, оскільки вона часто її надягає на прийоми у палаці.

Спочатку тіара належала Єлизаветі Боуз-Лайон — матері Єлизавети II і принцеси Маргарет, і була зроблена з намиста, яке вона отримала як весільний подарунок 1923 року від свого майбутнього чоловіка — Георга VI, який купив його у ювелірного бренду Garrard. Кольє було виконане в грецькому стилі і включало орнаменти меандром і фестонам, але, ймовірно, Єлизаветі воно не дуже подобалося, оскільки вона лише через шість місяців після того, як отримала його, вирішила розібрати і переробити в тіару. Цю місію знову доручили бренду Garrard. Тіара кардинально відрізнялася від того, яким було кольє і тепер була в єгипетському стилі, адже центральним її елементом стала квітка лотоса (папірусу). Прикраса була виконана з діамантів та перлів.

У 1920-х роках Єлизавета (королева-мати) воліла носити тіару у стилі бандо на лобі. У ній вона з'явилася і на серії портретів 1937 року, які використовувалися в рекламних матеріалах для коронації Георга VI. Однак схоже, що навіть після перероблення ця прикраса не була улюбленною у Боуз-Лайон і вона вкрай рідко її одягала і навіть був випадок, коли того ж 1937 вона позичила тіару своїй сестрі леді Мері Ельфінстон на коронацію.

Тіара "Квітка лотоса", Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

1959 року королева-мати подарувала тіару молодшій дочці принцесі Маргарет і, та на відміну від матері, часто надягала цю прикрасу протягом усього свого життя на різні заходи та прийоми.

Принцеса Маргарет у тіарі "Квітка лотоса" / Фото: Associated Press

Принцеса Маргарет у тіарі "Квітка лотоса" / Фото: Associated Press

Принцеса Маргарет у тіарі "Квітка лотоса" / Фото: Associated Press

Одного разу Маргарет також позичила її Серені Стенгоуп у день весілля зі своїм сином Девідом Армстронг-Джонсом, 1993 року.

Весілля Девіда Армстронг-Джонса, сина принцеси Маргарет та Серени Алейн Стенгоуп / Фото: Getty Images

Після смерті принцеси Маргарет 2002 року тіара "Квітка лотоса" повернулася в колекцію Єлизавети II, і наступна її поява на публіці сталася аж 2013 року, коли в ній вийшла у світ Кетрін, також вона одягала тіару повторно на державний банкет на честь першого подружжя Китаю 2015 року, і ось зовсім нещодавно на щорічний дипломатичний прийом у Букінгемському палаці.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: