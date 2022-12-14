Діамантова "Квітка лотоса": що відомо про улюблену тіару принцеси Уельської

Ця прикраса одна з тих, в яких Кетрін з'являється на публіці досить часто, тому пропонуємо вам дізнатися про її історію.
У колекції британської королівської родини неймовірна кількість прикрас. Якісь із виробів передаються їм із покоління в покоління, а також були подаровані на важливі заходи: весілля, заручини, дні народження та коронації. Особливу увагу з усіх ювелірних прикрас завжди привертають тіари, оскільки не лише часто зроблені з найкращих дорогоцінних каменів, а й приховують у собі цікаві історії.
Однією з улюблених у принцеси Уельської Кетрін стала тіара під назвою "Квітка лотоса". Таке припущення з'являється, оскільки вона часто її надягає на прийоми у палаці.
Спочатку тіара належала Єлизаветі Боуз-Лайон — матері Єлизавети II і принцеси Маргарет, і була зроблена з намиста, яке вона отримала як весільний подарунок 1923 року від свого майбутнього чоловіка — Георга VI, який купив його у ювелірного бренду Garrard. Кольє було виконане в грецькому стилі і включало орнаменти меандром і фестонам, але, ймовірно, Єлизаветі воно не дуже подобалося, оскільки вона лише через шість місяців після того, як отримала його, вирішила розібрати і переробити в тіару. Цю місію знову доручили бренду Garrard. Тіара кардинально відрізнялася від того, яким було кольє і тепер була в єгипетському стилі, адже центральним її елементом стала квітка лотоса (папірусу). Прикраса була виконана з діамантів та перлів.
У 1920-х роках Єлизавета (королева-мати) воліла носити тіару у стилі бандо на лобі. У ній вона з'явилася і на серії портретів 1937 року, які використовувалися в рекламних матеріалах для коронації Георга VI. Однак схоже, що навіть після перероблення ця прикраса не була улюбленною у Боуз-Лайон і вона вкрай рідко її одягала і навіть був випадок, коли того ж 1937 вона позичила тіару своїй сестрі леді Мері Ельфінстон на коронацію.
1959 року королева-мати подарувала тіару молодшій дочці принцесі Маргарет і, та на відміну від матері, часто надягала цю прикрасу протягом усього свого життя на різні заходи та прийоми.
Одного разу Маргарет також позичила її Серені Стенгоуп у день весілля зі своїм сином Девідом Армстронг-Джонсом, 1993 року.
Після смерті принцеси Маргарет 2002 року тіара "Квітка лотоса" повернулася в колекцію Єлизавети II, і наступна її поява на публіці сталася аж 2013 року, коли в ній вийшла у світ Кетрін, також вона одягала тіару повторно на державний банкет на честь першого подружжя Китаю 2015 року, і ось зовсім нещодавно на щорічний дипломатичний прийом у Букінгемському палаці.
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