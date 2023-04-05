Діамантова "торочка": що відомо про незвичайне кольє, яке тепер носить королева Камілла

Це кольє було весільний подарунок для молодої принцеси, а тепер його носить королева.
У королеви Єлизавети II була чудова колекція прикрас. Деякі зі скарбів їй дісталися від пращурів, але були й ті, які дарували безпосередньо їй самій. Одним із незвичайних у колекції монархині було кольє з "торочкою" з діамантів.
Прикрасу молодій Єлизаветі піднесли на весілля з принцом Філіпом 1947 року. Автором подарунка виступив лондонський Сіті — невелике графство, що є діловою частиною Лондона, а точніше кілька важливих і багатих особистостей з нього: лорд-мер, суд олдерменів, голова Банку Англії, голова фондової біржі, голова Lloyds, голова Балтійської біржі та Комітету лондонських клірингових банків.
Кольє унікальне і на відміну від інших подібних прикрас, з нього неможливо зробити тіару, оскільки діаманти прикріплені на шовкові нитки. Саме тому намисто не важке та гнучке. Прикраса складається з діамантів в ограновуванні кушон та грушоподібної форми. Його створили ще в 19 столітті, діаманти оправлені в біле золото та срібло. Розміри діамантової "торочки" чергуються через одну, усього її в прикрасі 56.
Королева Єлизавета II часто носила це кольє в молоді роки і позувала в ньому для портретів і фотографій.
Але в літньому віці в ньому вона з'являлася вже вкрай рідко, надягаючи лише для особливих випадків.
Після смерті монархині її прикраса дісталася королеві-консорту — Каміллі — дружині її старшого сина Чарльза. Зовсім нещодавно цю прикрасу новоспечена королева надягала на захід у Німеччині.
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