Діамантовий клематис Єлизавети II: яку брошку майбутня королева одягала на власні заручини

9 липня виповнюється 75 років від дня заручин королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Того дня вся увага була прикута в основному до заручальної каблучки молодої принцеси, але окрім неї вона одягла ще одну прикрасу з діамантами.
На офіційній фотосесії майбутня королева Великої Британії з'явилася в елегантній брошці у вигляді квітки клематису. Прикраса мала шість пелюсток, інкрустованих діамантами. У центрі квітки був один досить великий діамант.
Брошку вона тоді одягла вперше, але згодом прикраса стала однією з найулюбленіших у її колекції і королева дуже часто її одягала на різні публічні заходи. Можливо, це пов'язано з сентиментальною історією брошки, а можливо і з тим, що її дизайн поза часом і має вдалий вигляд, попри на моду, що змінюється.
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