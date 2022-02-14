"Діана була народною принцесою. Ти дитяча принцеса!": герцогиню Кейт хвалять шанувальники

Минулого тижня герцогиня Кембриджська брала участь у проєкті, присвяченому Тижню психічного здоров'я дітей.

Кетрін прочитала дитячу казку у програмі CBeebies Bedtime Story. Для читання герцогиня обрала одну зі своїх улюблених казок, що називається "Сова, яка боялася темряви" Джилл Томлінсон.

В Instagram герцога та герцогині Кембриджських опублікували уривок читання Кейт. Читаючи книжку, мама трьох дітей була розслабленою та природною, а підписники на сторінці написали дуже приємні слова на адресу Кетрін:

"Діана була народною принцесою. Ти дитяча принцеса! Так пишаюся роботою, яку ви з Вільямом робите!", - написав один з них.

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У джинсах та затишному светрі з високим коміром Fair Isle від Holland Cooper Кейт сиділа на килимі: "Привіт, мене звати Кетрін, і сьогодні ми в моєму лігві казок на ніч. Я обрала історію, яку читала, коли була маленькою дівчинкою. Вона називається " Сова, яка боялася темряви", її написала Джилл Томлінсон і проілюстрована вона Полом Говардом. Давайте почнемо…".

Прочитавши історію, Кейт дійшла висновку: "Вау, яка обнадійлива історія". І за допомогою інших ми часто можемо зіткнутися з тим, що нас турбує. Тепер настав час спати. На добраніч".

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня обрала цю книгжку, тому що вона відображає тему Тижня психічного здоров'я дітей цього року тема називається "Зростаємо разом". Кетрін дуже стурбована цією темою та всіляко підтримує численні проєкти, пов'язані з психічним здоров'ям.

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