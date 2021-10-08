Діана була проти: принц Чарльз хотів дати зовсім інше ім'я своєму первістку принцу Вільяму

Діана була проти: принц Чарльз хотів дати зовсім інше ім'я своєму первістку принцу Вільяму

Ні для кого не секрет, що принцу Вільяму колись доведеться зійти на трон.

Коли принц Вільям зійде на трон, він буде відомий як король Вільгельм IV, але, виявляється, ім'я принца як монарха могло б бути зовсім іншим, якби принц Чарльз наполіг на своєму і назвав свого первістка, як хотів, Артуром.

Маленький принц Вільям зі своїми батьками / Associated Press

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Як пише королівський історик Роберт Лейсі в People, принц Уельський Чарльз був налаштований на інше легендарне королівське ім'я для свого первістка - Артур, але його дружина принцеса Діана запропонувала більш ніжне ім'я — Вільям, як в "Вільгельмі Завойовнику" — переможцю знаменитої битви при Гастінгсі 1066 року. Вільгельм I Завойовник, також відомий як Вільгельм Бастард — герцог Нормандії від 1035 року за ім'ям Вільгельм II і король Англії від 1066 року, організатор і керівник нормандського завоювання Англії, - один з найбільших політичних діячів Європи XI століття.

Принц Вільям з мамою Діаною / Associated Press

Таким чином Вільям отримав своє ім'я, Артур стало його другим ім'ям, а Луї Філіп третім і четвертим відповідно. До речі, ім'ям Луї герцог і герцогиня Кембриджські назвали свою третю дитину і другого сина — принца Луї, його повне ім'я звучить, як Луї Артур Чарльз, а старшого сина пари звуть Джордж Олександр Луї.

принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям з сином принцом Джорджем / Associated Press

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