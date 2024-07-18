Діана теж носила цей колір: порівнюємо образ принцеси Кейт та її знаменитої свекрухи на Вімблдоні

Навряд чи Кетрін спеціально надихалася образом Діани, проте цей збіг вийшов дуже милим і зворушливим.

Минулими вихідними принцеса Кейт вдруге за останні шість місяців вийшла на публіку. Дружина принца Вільяма разом із дочкою Шарлоттою та сестрою Піппою Міддлтон відвідала Вімблдонський тенісний турнір, де вручила приз переможцю.

Принцеса Кейт, принцеса Шарлотта та Піппа Міддлтон / Фото: Associated Press

Для заходу Кейт обрала сукню пурпурового кольору з невеликим драпуванням у зоні грудей, яку носила у поєднанні з бежевими туфлями та сумкою.

Вбрання ідеально підкреслювало струнку фігуру британської принцеси, яка зараз проходить лікування від раку.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Поява Кейт на публіці викликала захоплення, але також нагадала, як багато років тому цей чемпіонат з тенісу відвідувала її свекруха принцеса Діана. Мама Вільяма також любила теніс і відвідувала цей захід кілька років поспіль, аж поки не розлучилася з Чарльзом. Під час однієї з таких своїх появ жінка теж обрала вбрання пурпурового відтінку.

Принцеса Діана та принц Вільям / Фото: Getty Images

1991 року Діана відвідала жіночий фінал Вімблдона у подовженій фіолетовій блузі на ґудзиках, яку вона носила у поєднанні з широким білим поясом та плісованою спідницею. Як і Кейт, Діана тоді доповнила образ золотими прикрасами: сережками, браслетами та каблучками. Вільям же був у костюмі та сорочці. Зазвичай дітям не можна з'являтись у королівській ложі, але як бачимо, для спадкоємця тоді зробили виняток, як і для маленької Шарлотти.

Принцеса Діана та принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Цього року виповниться 27 років від дня трагедії.

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