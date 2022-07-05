Дідусь старенький: Путін мало не заснув під час доповіді Шойгу

Дідусь старенький: Путін мало не заснув під час доповіді Шойгу

Останнім часом Путін виглядає дуже погано: набрякле обличчя, дивні рухи — важка асиметрична хода.

Весь світ із цікавістю і не без задоволення обговорює зовнішній вигляд та самопочуття кремлівського диктатора. Останнім часом у цьому намітилися деякі "позитивні зміни". Володимир Путін має все більш набряклий і виснажений вигляд, він чіпляється за стіл під час зустрічі, його кінцівки живуть своїм життям - то пританцьовує нога, то дивно тремтить рука.

Якщо хоча б половина з озвучених ймовірних діагнозів Путіна правдиві, то, безумовно, хороші новини з'являться найближчим часом. А те, що деякі з діагнозів з великою часткою ймовірності близькі до істини, підтверджує останнє відео із зустрічі Путіна і Шойгу.

На зустрічі Путін мляво і без ентузіазму вимовляє вітання своїм військам, які в цілому також досягли вельми скромних успіхів, а якщо врахувати очікування на кшталт повної окупації України та підкорення Києва, то й зовсім нічого практично не змогли.

Під час промови Шойгу 69-річний Путін взагалі починає засинати. Мабуть, так звана "стероїдна лють", викликана медикаментами, які, за чутками, приймає Путін як лікування раку щитовидної залози, добряче втомила пацієнта. Або, не виключено, ми спостерігаємо дію якихось інших медикаментів.

Як ми вже писали, Путін, крім іншого, найімовірніше, страждає або на хворобу Паркінсона, або на початкову стадію деменції. А також, мабуть, сумнівів ні в кого немає, він одержимий шизоїдним розладом особистості.

Зокрема, нещодавно було опубліковано розслідування, яке показує, з якою маніакальною завзятістю Путін змушує своє оточення нескінченно здавати аналізи на коронавірус та інші хвороби, включно з аналізом калу на глисти.

Читайте також: