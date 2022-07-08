Диктатор не радий: стала відома стать майбутньої дитини Путіна

У ЗМІ вже давно ходять чутки, що колишня гімнастка Аліна Кабаєва – імовірна коханка та навіть дружина Путіна – вагітна. Пишуть, що раптова вагітність ексспортсменки стала несподіваним сюрпризом для кремлівського "фюрера", і він навіть наполягав на аборті.

Аліна Кабаєва та Путін / Фото: Getty Images

Мабуть, Аліна вирішила зберегти вагітність, і тепер стала відома стать майбутньої дитини. Про це написав телеграм-канал Generall SVR:

"Це дівчинка. Звістка зовсім не втішила майбутнього батька та президента Росії в одній особі, який висловив думку, що дітей і так вистачає, а дочок і поготів, чим дуже засмутив Аліну Маратівну. Як каже старе прислів'я: "Од милого пана не болить і рана", хоча, можливо, випадок не той".

Зазначимо, досі достеменно невідомий статус відносин Кабаєвої та Путіна, а також наявність у них спільних дітей та їхня кількость та стать.

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