Ділова зустріч: Ангела Меркель у блакитному жакеті, Борис Джонсон зі скуйовдженим волоссям

Канцлерка Німеччини з офіційним візитом прибула до Великої Британії.

Ангела Меркель перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Вона зустрілася з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном у його заміській резиденції Чекерс під Лондоном. Це останній візит Ангели до Великої Британії як канцлерки (термін її повноважень добігає кінця).

Ангела Меркель і Борис Джонсон / Associated Press

Меркель і Джонсон одяглися в одній кольоровій гамі. Цікаво, це збіг чи так було задумано?

На канцлерці був діловий жакет блакитного кольору без коміра і з прорізними рукавами, класичні чорні прямі штани і чорні туфлі на низькому ходу. Шию вона прикрасила намистом. Акуратне укладання і макіяж з чорними стрілками завершили діловий аутфіт Ангели.

Ангела Меркель і Борис Джонсон / Associated Press

Джонсон одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку у дрібний горошок в тон жакета Меркель.

Ангела Меркель і Борис Джонсон / Associated Press

А ось зачіска Бориса, як завжди, підвела. Його волосся було неслухняним і скуйовдженим.

Ангела Меркель і Борис Джонсон / Associated Press

Джонсон провів Меркель екскурсію своєю резиденцією, а потім вони провели двосторонні переговори.

Ангела Меркель і Борис Джонсон / Associated Press

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Жакети Ангели Меркель (20 фото)

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