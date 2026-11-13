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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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13
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1 хв

Діловий шик: кронпринцеса Вікторія у пісковому костюмі відвідала державне агентство

Кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала Шведське агентство з контролю за хімічними речовинами в Сундбюберзі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Вікторія та Пер Енгквіст

Кронпринцеса Вікторія і Пер Енгквіст / © Getty Images

На зустрічі принцесу привітав генеральний директор агенції Пер Енгквіст.

На кронпринцесі Вікторії одягнений елегантний і строгий діловий костюм у теплих тонах, який складається з двобортного подовженого жакету верблюжого відтінку із загостреними лацканами та кишенями з клапанами, під яким одягнений білий топ та вільних штанів палаццо зі стрілками спадаючих до низу. Взула Вікторія коричневі шкіряні туфлі на підборах із круглими носами і такого ж кольору клатч тримала в руках.

Кронпринцеса Вікторія і Пер Енгквіст / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія і Пер Енгквіст / © Getty Images

Волосся Її Високість зібрала у гладкий фірмовий акуратний пучок, а у вухах у неї були лаконічні золоті сережки, що складаються з кількох ланок. Макіяж на її обличчі був виконаний у теплих натуральних відтінках.

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