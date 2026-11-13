Діловий шик: кронпринцеса Вікторія у пісковому костюмі відвідала державне агентство

Кронпринцеса Вікторія і Пер Енгквіст / © Getty Images

Реклама

На зустрічі принцесу привітав генеральний директор агенції Пер Енгквіст.

На кронпринцесі Вікторії одягнений елегантний і строгий діловий костюм у теплих тонах, який складається з двобортного подовженого жакету верблюжого відтінку із загостреними лацканами та кишенями з клапанами, під яким одягнений білий топ та вільних штанів палаццо зі стрілками спадаючих до низу. Взула Вікторія коричневі шкіряні туфлі на підборах із круглими носами і такого ж кольору клатч тримала в руках.

Реклама

Кронпринцеса Вікторія і Пер Енгквіст / © Getty Images

Волосся Її Високість зібрала у гладкий фірмовий акуратний пучок, а у вухах у неї були лаконічні золоті сережки, що складаються з кількох ланок. Макіяж на її обличчі був виконаний у теплих натуральних відтінках.

Реклама

Новини партнерів