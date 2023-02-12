Діряві шкарпетки Чарльза — дрібниця: з королевою Єлизаветою II відбувався куди неприємніший конфуз

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружилися у квітні 2011 року. Королева Єлизавета II тоді була присутня на їхньому весіллі в компанії чоловіка герцога Единбурзького.

З Її Величністю королевою іноді відбувалися під час її публічних виходів різні конфузи. Але того дня на весіллі вона була особливо засмучена, бо ніхто з її команди не помітив великий зріз на її лівій рукавичці, а королева помітила проблему лише сама, коли помахала натовпу рукою.

Як пише Mirror Єлизавета II була засмучена через те, що не мала ідеальний вигляд перед 162-мільйонною аудиторією по всьому світу. Після цього вона брала завжди із собою запасну пару білих рукавичок на випадок, якщо та пара, що на ній порветься.

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Королева помітила того дня, що її рукавичка порвалася, коли вони з Філіпом їхали в кареті. Вона тактовно прикрила розрив правою рукою в кареті, яка везла її назад до Букінгемського палацу з Вестмінстерського абатства. Тоді на королеву працював стиліст Бернард Конноллі. Він сказав, що королева була засмучена подіями і зробила кроки, щоб переконатися, що вона ніколи більше не опиниться в такому становищі.

"Як про це тоді не написали, ніколи не дізнаюся, королева вийшла і помахала світу дірявою рукавичкою — уявляєте?" — Сказав він Mail On Sunday. "Ви не зробите цього, ви не зробите цього на показі мод або у фотосесії, і вже точно не зробите цього з монархинею. Це було не просто весілля, а майбутній король одружився. Королева явно розгнівалася через те, що ніхто не бачив розриву на рукавичці до того, як вона вийшла на вулицю".

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно з її сином королем Чарльзом III стався схожий конфуз. Він зняв взуття під час відвідування мечеті, а одга його шкарпетка виявилася дірявою.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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