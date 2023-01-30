Дістанеться Шарлотті: стало відомо, яку культову прикрасу принцеси Діани успадкує її онука

Не секрет, що британська королівська родина зібрала надзвичайну колекцію коштовностей — безцінних історичних реліквій, які передаватимуться з покоління до покоління. І принцеса Шарлотта, як єдина донька майбутнього короля Вільяма, може отримати одного разу доступ до королівської скарбниці та носити деякі прикраси, які колись носила її прабабуся, королева Єлизавета II.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

За даними видання Hello!, принцеса Шарлотта також може успадкувати ту саму тіару "Спенсерів", яка раніше належала її покійній бабусі принцесі Діані, матері принца Вільяма, а зараз є частиною колекції графа Чарльза Спенсера.

Тіара була успадкована батьком Діани Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером, у середині сімдесятих і, як така, залишається у родині Спенсерів. Але на виставці в Лондоні, коли ця прикраса стала надбанням публіки, було підтверджено, що її майбутньою власницею стане саме Шарлотта.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

В описі, розміщеному поряд із тіарою, йшлося: "У середині 1970-х років Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер, успадкував тіару. Згодом її носили всі три його доньки на їхніх весіллях: леді Джейн 1978 року, леді Сара 1980-го і, нарешті, леді Діана наступного, 1981 року. Останній раз тіару носила Селія МакКоркодейл, племінниця 10-го графа Спенсера Чарльза, на своєму весіллі навесні 2018-го. Тепер тіару "Спенсера" успадкує принцеса Шарлотта.

Тіара "Спенсерів" / Фото: Getty Images

Читайте також: