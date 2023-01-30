Дістанеться Шарлотті: стало відомо, яку культову прикрасу принцеси Діани успадкує її онука

Принцеса Шарлотта – єдина донька принца Вільяма та принцеси Кейт. Подружжя також виховує двох синів.
Не секрет, що британська королівська родина зібрала надзвичайну колекцію коштовностей — безцінних історичних реліквій, які передаватимуться з покоління до покоління. І принцеса Шарлотта, як єдина донька майбутнього короля Вільяма, може отримати одного разу доступ до королівської скарбниці та носити деякі прикраси, які колись носила її прабабуся, королева Єлизавета II.
За даними видання Hello!, принцеса Шарлотта також може успадкувати ту саму тіару "Спенсерів", яка раніше належала її покійній бабусі принцесі Діані, матері принца Вільяма, а зараз є частиною колекції графа Чарльза Спенсера.
Тіара була успадкована батьком Діани Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером, у середині сімдесятих і, як така, залишається у родині Спенсерів. Але на виставці в Лондоні, коли ця прикраса стала надбанням публіки, було підтверджено, що її майбутньою власницею стане саме Шарлотта.
В описі, розміщеному поряд із тіарою, йшлося: "У середині 1970-х років Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер, успадкував тіару. Згодом її носили всі три його доньки на їхніх весіллях: леді Джейн 1978 року, леді Сара 1980-го і, нарешті, леді Діана наступного, 1981 року. Останній раз тіару носила Селія МакКоркодейл, племінниця 10-го графа Спенсера Чарльза, на своєму весіллі навесні 2018-го. Тепер тіару "Спенсера" успадкує принцеса Шарлотта.
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