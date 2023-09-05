Діти Кейт та Вільяма повертаються до школи: як Уельські проведуть цей день

Принц Вільям та принцеса Кейт не завжди діляться шкільними фотографіями своїх дітей. Але цього року шанувальники королівського подружжя все ж таки сподіваються побачити знімки їхніх трьох школярів.

Нещодавно ми показували вам кілька архівних фото, як Кейт та Вільям відводять дітей до школи. Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї повертаються до школи наступного тижня, але поки незрозуміло, чи буде цей важливий для них день включати публічну фотосесію цього року.

Принцип Charlotte проходить за його перший день школи на Thomas's Battersea, знайомий зі своїм bratr Prince George. ✏️ pic.twitter.com/8l63WEjzcw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

Троє дітей принца та принцеси Уельських минулими роками знімалися для портретних фото першого шкільного дня, проте, це відбувалося не щороку. Все тому, що Кейт та Вільям ставляться до школи як до приватної зони, щоб їхні діти могли рости у максимально вільній від тиску атмосфері. Проте минулого року, враховуючи, що діти йшли до нової школи вперше, вони влаштували фотосесію та запросили фотографа.

Цього року діти пари вирушать знову до школи Ламбрук, неподалік Аскота. Сім'я оселилася у котеджі Аделаїда у Гоум-парку Віндзора та перевела дітей до нової школи минулого року. Сподіваємося, побачити хоча б кілька їхніх фотографій.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

Але, навіть якщо фотографії не будуть оприлюднені цього року, цілком імовірно, що принцеса Кейт сама візьме камеру до рук, щоб зафіксувати цей момент для сімейного альбому.

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