Діти Кейт та Вільяма візьмуть участь у коронації короля Чарльза III у повному складі: з'явилися перші подробиці

З'явилися перші подробиці того, яку роль у коронації відіграють діти принца та принцеси Уельських. Принц Вільям, нагадаємо, перший у лінії наслідування престолу і одного дня йому також належить стати королем і пройти через коронацію. Не дивно, що його дітям приділяється багато уваги під час майбутньої коронації їхнього дідуся короля Чарльза III у травні.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Згідно з новим звітом, діти Кейт та Вільяма поїдуть у кареті за королем Чарльзом та королевою Каміллою після церемонії назад до Букінгемського палацу. Логічно, що всі троє також будуть присутні на урочистій службі у Вестмінстерському абатстві, повідомляє People.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла будуть їхати в золотій державній кареті Gold State Coach, поїздку в якій 1953 року покійна королева Єлизавета II згадувала як "жахливу".

Коронація королеви Єлизавети II 1953 року / Фото: Getty Images

Після ходи члени королівської родини зберуться в Букінгемському палаці, де деякі з них з'являться на знаменитому балконі, щоб привітати людей. Передбачається, що на балконі ми побачимо лише старших членів сім'ї – короля та королеву, принца та принцесу Уельських з дітьми та, можливо, герцога та герцогиню Единбурзьких.

Коронація королеви Єлизавети II 1953 року / Фото: Getty Images

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