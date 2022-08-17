Діти Кейт та Вільяма йдуть до нової школи: скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї

На дітей герцога та герцогині Кембриджських у новому навчальному році чекає багато змін. Сім'я переїжджає з Лондона до Віндзора. Там же троє дітей королівського подружжя підуть до школи.
Ми вже розповідали, що Кейт і Вільям планують відмовитися від допомоги цілодобової няні, натомість няня приходитиме на роботу вранці і йтиме ввечері, а житиме неподалік.
Також принци Джордж і Луї та їхня сестра принцеса Шарлотта навчатимуться в одній школі, але в різних класах.
Це буде школа Ламбрук у Беркширі. Цього року вартість навчання в школі підвищилася і для трьох Кембриджських дітей становитиме 71 344 фунтів стерлінгів на рік (трохи більше 86 тисяч доларів).
Навчання принца Джорджа коштуватиме 27 996 фунтів стерлінгів на рік (33 793 тисячі доларів), принцеси Шарлотти 25 792 фунтів стерлінгів (31 133 000 тисячі доларів) і принца Луї 17 556 фунтів стерлінгів (21 191 тисячі доларів).
Школа включає безліч розважальних заходів для своїх учнів, зокрема клуб підводного плавання, кулінарний клуб, бджолину ферму, клуб поло і поле для гольфу з дев'ятьма лунками. Однак, як повідомляє Express, деякі батьки дуже стурбовані тим, що до школи тепер багато уваги з боку преси.
Нагадаємо, родина Кембриджських переїде до котеджу Adelaide Cottage, який розташований поряд з Віндзорським замком, де нині проживає королева Єлизавета II. Це зумовлено тим, що у принца Вільяма стане більше обов'язків, оскільки його бабуся-королева через вік вже не може виконувати роботу в повному обсязі.
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