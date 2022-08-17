Діти Кейт та Вільяма йдуть до нової школи: скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї

На дітей герцога та герцогині Кембриджських у новому навчальному році чекає багато змін. Сім'я переїжджає з Лондона до Віндзора. Там же троє дітей королівського подружжя підуть до школи.

Ми вже розповідали, що Кейт і Вільям планують відмовитися від допомоги цілодобової няні, натомість няня приходитиме на роботу вранці і йтиме ввечері, а житиме неподалік.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж з батьками / Фото: Associated Press

Також принци Джордж і Луї та їхня сестра принцеса Шарлотта навчатимуться в одній школі, але в різних класах.

Це буде школа Ламбрук у Беркширі. Цього року вартість навчання в школі підвищилася і для трьох Кембриджських дітей становитиме 71 344 фунтів стерлінгів на рік (трохи більше 86 тисяч доларів).

Принцеса Шарлотта та принц Джордж у попередній школі Thomas's Battersea / Фото: Associated Press

Навчання принца Джорджа коштуватиме 27 996 фунтів стерлінгів на рік (33 793 тисячі доларів), принцеси Шарлотти 25 792 фунтів стерлінгів (31 133 000 тисячі доларів) і принца Луї 17 556 фунтів стерлінгів (21 191 тисячі доларів).

Принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Associated Press

Школа включає безліч розважальних заходів для своїх учнів, зокрема клуб підводного плавання, кулінарний клуб, бджолину ферму, клуб поло і поле для гольфу з дев'ятьма лунками. Однак, як повідомляє Express, деякі батьки дуже стурбовані тим, що до школи тепер багато уваги з боку преси.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, родина Кембриджських переїде до котеджу Adelaide Cottage, який розташований поряд з Віндзорським замком, де нині проживає королева Єлизавета II. Це зумовлено тим, що у принца Вільяма стане більше обов'язків, оскільки його бабуся-королева через вік вже не може виконувати роботу в повному обсязі.

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