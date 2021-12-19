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Діти кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля взяли участь в урочистому заході

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Діти кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля взяли участь в урочистому заході

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Associated Press

Діти шведської спадкоємиці трону – кронпринцеси Вікторії – запалили четверту свічку Адвента.

Четверта неділя Адвента – остання неділя під час очікування Різдва Христового. Принцеса Естель та принц Оскар запалювали свічку у Замковій церкві. Це зробив принц Оскар, коли його сестра вимовляла святкову промову.

Відео заходу було опубліковано на офіційному акаунті шведської королівської родини.

Раніше цього тижня шведські кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель поділилися чарівним знімком своїх дітей, зробленим на тлі святкової ялинки. П'ятирічний принц Оскар одягнений у костюм Санта-Клауса, а його старша сестра, дев'ятирічна Естель, тримає кошик традиційних булочок із шафраном.

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