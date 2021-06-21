Діти Меган і Гаррі можуть не отримати титул від Чарльза, коли він стане королем

Останнім часом в ЗМІ все частіше говорять про те, що принц Уельський Чарльз не збирається давати титул дітям принца Гаррі після того, як стане королем.

Видання Daily Mail пише, що як тільки Чарльз зійде на престол і стане королем, він збирається змінити юридичні документи таким чином, щоб його онук Арчі (син Меган Маркл і принца Гаррі) ніколи не став принцом. Але до такого рішення Чарльз вдасться не тому, що ображений на свого сина через негативні висловлювання на свою адресу і критики його, як батька, а з метою дотримуватися свого плану зі скорочення монархії.

Однак багато хто сумнівається, що Чарльз піде на такий крок, оскільки в його інтересах буде отримати народну підтримку для своєї дружини герцогині Корнуольської Камілли, яка стане королевою-консортом.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуолльская Камілла / Getty Images

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Інсайдери з палацу повідомили The Times, що принц Уельський не в силах перешкодити Арчі стати принцом. Згідно з документом, при теперішній системі Арчі автоматично стане принцом, коли королева помре і принц Чарльз зійде на трон. Отже, єдиний спосіб запобігти перетворенню Арчі в принца — це якщо королева вирішить змінити правила. Але, королева і її радники обговорювали це питання на найвищому рівні, і очевидно, що майбутній королівський статус Арчі і Лілібет ( сина і дочки Сассексів) не перебуває під загрозою при її житті.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Раніше вже повідомлялося, що Чарльз сповнений рішучості обмежити число ключових членів королівської сім'ї, вважаючи, що громадськість не бажає платити за монархію, що постійно розширується. Повні деталі плану Чарльза по скороченню монархії ніколи не розголошувалися, але передбачалося, що тільки спадкоємці престолу і їхні найближчі родичі отримають повні титули, фінансову підтримку з державного гаманця через Суверенний грант і захист охорони.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

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Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз у Франції (5 фото)

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