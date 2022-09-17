Діти монархині — Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард — провели останнє бдіння на честь королеви Єлизавети II (відео)

Король Чарльз і його брати принци Ендрю і Едвард і сестра принцеса Анна відвідали останнє бдіння на честь королеви, перш ніж покійну монархиню буде поховано в понеділок, 19 вересня.

Церемонія "Бдіння принців" / Фото: Associated Press

Зі сльозами на очах четверо дітей королеви стояли на варті труни своєї матері близько 15 хвилин у Вестмінстер-холі минулого вечора. Кожен із братів і сестер охороняв бік труни, а Чарльз, одягнений у форму адмірала ВМФ, стояв на чолі.

Всі діти королеви були одягнені у військову форму, навіть принц Ендрю, який раніше цього року був позбавлений заступництва збройних сил на тлі судового процесу про сексуальне насильство в Сполучених Штатах. Герцогу Йоркському дозволили одягнути форму на ці 15 хвилин на згадку про матір. Для королівської принцеси Анни - це перше бдіння в історії, бо раніше жінки не брали участь у таких церемоніях.

Це було їхнє друге і останнє бдіння на честь Єлизавети II. Ця королівська традиція, відома, як "Бдіння принців" перегукується з часами короля Георга V. Для короля Георга VI, батька Єлизавети II, таку церемонію не проводили, оскільки спадкоємців жіночої статі тоді до традиції не допускали, а єдиний онук короля Чарльз тоді був занадто малий (йому було лише 4 роки).

Церемонія "Бдіння принців" / Фото: Associated Press

Церемонія "Бдіння принців" / Фото: Associated Press

На балконі Вестмінстер-Холла були присутні цього дня деякі онуки королеви та інші члени сім'ї: леді Луїза Віндзор, її брат Джеймс, графиня Вессекська, Джек Бруксбенк, королева-консорт Камілла, віце-адмірал сер Тім Лоуренс, Зара Тіндалл, герцог Кентський, Міа та Лена Тіндалли, герцогиня Глостерська, а також граф та графиня Сент-Ендрюс.

Церемонія "Бдіння принців" / Фото: Associated Press

Сьогодні біля труни королеви Єлизавети II зберуться вісім її онуків – принци Вільям та Гаррі, сестри Беатріс та Євгенія Йоркські, Зара Тіндалл та Пітер Філіппс, а також леді Луїза та її брат Джеймсу. Захід відбудеться о 19:30 за лондонським часом.

Едоардо Мапеллі-Моцці та сестри Беатріс та Євгенія Йоркські / Фото: Associated Press

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