Діти підросли: згадуємо, який вигляд мали в ранньому дитинстві європейські принци та принцеси

Нещодавно ми показували вам свіжі фото іспанських принцес – Леонор та Софії, які поїхали з батьківського дому на навчання. Дівчата стали дуже дорослими, а в короля Філіпа VI і королеви Летиції з'явилося ще більше вільного часу.

З цього приводу ми вирішили згадати, який вигляд мали іспанські сестри-принцеси в дитинстві, а також зібрали для вас добірку інших фотографій дітей з різних монарших родин.

На цьому фото зображено малечу Леонор. Вона майбутня королева Іспанії та старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI, якій одного разу належить зійти на престол.

Принцеса Леонор іспанська / Фото: Getty Images

А на цьому фото Леонор, що вже трохи підросла, зазнімкована зі своєю сестрою інфантою Софією. Софі зараз 16 років, днями вона поїхала вчитися до коледжу в Уельсі.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

На цьому фото принцеса Шарлотта Уельська – єдина дочка із трьох дітей Кейт та Вільяма Уельських. Зараз Шарлотті 8 років, вона вже навчається у школі і готується незабаром повернутися до навчання разом із старшими братами - принцами Джорджем та Луї.

Принцеса Шарлотта Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта Уельська / Фото: Getty Images

Вона часто з'являється зі своїми батьками на різних публічних заходах і добре справляється зі своєю роллю.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт на коронації короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принцеса Шарлотта і король Іспанії Філіпп VI на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Шарлотта також має двох братів — старшого принца Джорджа і молодшого принца Луї. Обох ми часто бачимо на публіці, особливо старшого, адже йому також якось доведеться зійти на престол.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська та принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Джордж та його сестра Шарлотта / Фото: Associated Press

Принц Луї на коронації короля Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Нещодавно діти принцеси повернулися за шкільні парти і вона показувала свіжі фото, де видно, як вони підросли.

Кронпринцеса Вікторія з дітьми — принцесою Естель та принцом Оскаром / Фото: Getty Images

Принцеса Естель та принц Оскар / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно ми згадували дитячі фото принца Гаррі і те, яким пустуном він був.

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