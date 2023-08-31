Діти підросли: згадуємо, який вигляд мали в ранньому дитинстві європейські принци та принцеси

Нещодавно ми показували вам свіжі фото іспанських принцес – Леонор та Софії, які поїхали з батьківського дому на навчання. Дівчата стали дуже дорослими, а в короля Філіпа VI і королеви Летиції з'явилося ще більше вільного часу.
З цього приводу ми вирішили згадати, який вигляд мали іспанські сестри-принцеси в дитинстві, а також зібрали для вас добірку інших фотографій дітей з різних монарших родин.
На цьому фото зображено малечу Леонор. Вона майбутня королева Іспанії та старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI, якій одного разу належить зійти на престол.
А на цьому фото Леонор, що вже трохи підросла, зазнімкована зі своєю сестрою інфантою Софією. Софі зараз 16 років, днями вона поїхала вчитися до коледжу в Уельсі.
На цьому фото принцеса Шарлотта Уельська – єдина дочка із трьох дітей Кейт та Вільяма Уельських. Зараз Шарлотті 8 років, вона вже навчається у школі і готується незабаром повернутися до навчання разом із старшими братами - принцами Джорджем та Луї.
Вона часто з'являється зі своїми батьками на різних публічних заходах і добре справляється зі своєю роллю.
Шарлотта також має двох братів — старшого принца Джорджа і молодшого принца Луї. Обох ми часто бачимо на публіці, особливо старшого, адже йому також якось доведеться зійти на престол.
Нещодавно діти принцеси повернулися за шкільні парти і вона показувала свіжі фото, де видно, як вони підросли.
Нагадаємо, нещодавно ми згадували дитячі фото принца Гаррі і те, яким пустуном він був.
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