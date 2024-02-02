Діти принцеси Уельської влаштували для неї сюрприз у день виписки мами з госпіталя

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї з нетерпінням чекали на повернення матері додому з лондонської клініки, де Кейт провела два тижні після перенесеної операції на черевній порожнині.

Королівський інсайдер розповів, що діти влаштували для неї спеціальну вечірку в день, коли Кейт повернулася з клініки до їхнього котеджу Аделаїда у Віндзорі.

"Вони все зробили їй листівки з написом "Одужуй!" та ще приготували деякі з її улюблених закусок", — розповів інсайдер.

Принцеса Уельська та принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Тепер принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї будуть багато часу проводити з мамою, поки вона одужуватиме вдома і не виконуватиме своїх королівських обов'язків, пише express. Раніше Кенсінгтонський палац повідомляв, що до громадської роботи Кейт повернеться не раніше ніж після Великодня.

Подробиці її операції зараз тримаються в секреті, але певні джерела стверджують, що після відновлення Кетрін може поділитися деякими подробицями, щоб підвищити обізнаність у людей частіше звертатися з плановими профоглядами до лікарів.

Принцеса Уельська та принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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