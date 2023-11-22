Діти та онуки королеви Камілли вперше проведуть Різдво з королівською родиною

Діти та онукидружини короля Чарльза – королеви Камілли – вперше були запрошені на святкування Різдва у маєтку Сандрінгем, у Норфолку.

Це вперше 48-річний Том Паркер-Боулз та його молодша сестра 45-річна Лора Лопес, діти королеви від її першого чоловіка Ендрю Паркер-Боулза, були запрошені провести Різдво у Сандрінгемі.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

За словами редактора ITV Royal Кріса Шипа, список гостей цього року було радикально змінено вперше після смерті королеви Єлизавети II 2022 року, щоб врахувати бік родини королеви Камілли, повідомляє Daily Mail. У королеви двоє дітей і п'ятеро онуків – двоє дітей у Тома (дочка Лола та син Фредді) та троє у Лори (дочка Еліза та близнюки Гас та Луї). Вважається, що королева Камілла підтримує близькі стосунки зі своїми онуками.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Усі троє онуків Камілли були пажами пошани на коронації короля у травні 2023 року.

До короля та королеви також приєднаються принц і принцеса Уельські з дітьми та інші старші члени королівської родини. А от принц Гаррі та його дружина Меган, швидше за все, запрошення не отримають. Вони планують провести Різдво у Каліфорнії. Минулого року Сассекських запрошував король Чарльз III, але вони відмовилися від запрошення.

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