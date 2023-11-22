Діти та онуки королеви Камілли вперше проведуть Різдво з королівською родиною

Діти та онукидружини короля Чарльза – королеви Камілли – вперше були запрошені на святкування Різдва у маєтку Сандрінгем, у Норфолку.
Це вперше 48-річний Том Паркер-Боулз та його молодша сестра 45-річна Лора Лопес, діти королеви від її першого чоловіка Ендрю Паркер-Боулза, були запрошені провести Різдво у Сандрінгемі.
За словами редактора ITV Royal Кріса Шипа, список гостей цього року було радикально змінено вперше після смерті королеви Єлизавети II 2022 року, щоб врахувати бік родини королеви Камілли, повідомляє Daily Mail. У королеви двоє дітей і п'ятеро онуків – двоє дітей у Тома (дочка Лола та син Фредді) та троє у Лори (дочка Еліза та близнюки Гас та Луї). Вважається, що королева Камілла підтримує близькі стосунки зі своїми онуками.
Усі троє онуків Камілли були пажами пошани на коронації короля у травні 2023 року.
До короля та королеви також приєднаються принц і принцеса Уельські з дітьми та інші старші члени королівської родини. А от принц Гаррі та його дружина Меган, швидше за все, запрошення не отримають. Вони планують провести Різдво у Каліфорнії. Минулого року Сассекських запрошував король Чарльз III, але вони відмовилися від запрошення.
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