Діти у Британії розгорнули прапор України у старовинному соборі

На заході було організовано збирання коштів для допомоги українцям.
Дитячий хор собору Труро, що у Великій Британії, виступили вчора, 21 березня, на благодійному концерті, щоб зібрати кошти на допомогу постраждалим від війни в Україні. Перед початком заходу діти розгорнули два великі відрізки тканини жовтого та синього кольору, які символізували прапор України.
Нагадаємо, що через повномасштабну війну, яку Росія розгорнула на території України, з країни змушені були виїхати понад 3 мільйони людей, а ось внутрішніми переселенцями стало близько 11-12 мільйонів людей. Також від 24 лютого через військові злочини Росії в Україні померло 108 дітей, понад 120 поранено.
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