Діти у Британії розгорнули прапор України у старовинному соборі

На заході було організовано збирання коштів для допомоги українцям.

Дитячий хор собору Труро, що у Великій Британії, виступили вчора, 21 березня, на благодійному концерті, щоб зібрати кошти на допомогу постраждалим від війни в Україні. Перед початком заходу діти розгорнули два великі відрізки тканини жовтого та синього кольору, які символізували прапор України.

Getty Images

Getty Images

Нагадаємо, що через повномасштабну війну, яку Росія розгорнула на території України, з країни змушені були виїхати понад 3 мільйони людей, а ось внутрішніми переселенцями стало близько 11-12 мільйонів людей. Також від 24 лютого через військові злочини Росії в Україні померло 108 дітей, понад 120 поранено.

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