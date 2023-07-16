Діти Уельських – Шарлотта та Луї – носять взуття, як у їхнього брата принца Джорджа

У п'ятницю принц і принцеса Уельські разом із трьома дітьми здійснили несподіваний візит до салону Air Tattoo до RAF Fairford у Ферфорді. Ми звернули увагу на те, як були одягнені діти королівської пари.

Восьмирічна принцеса Шарлотта та її п'ятирічний брат принц Луї приєдналися до свого старшого брата дев'ятирічного принца Джорджа та їхніх батьків, принцеси Кейт та принца Вільяма на публічному заході.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

Двоє молодших дітей Кейт і Вільяма напрочуд гармоніювали за стилем, що викликало захоплення королівських шанувальників.

Принцеса Шарлотта була у темно-синій смугастій сукні від Rachel Riley, вартістю 39 фунтів стерлінгів (51 долар) і взута у темно-сині кеди від Trotters Children's Wear Hampton за 39 доларів. Цікаво, що її молодший брат Луї також був взутий у такі самі кеди під час сімейного виходу в Глостерширі.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Це взуття має передісторію, адже таке саме носив старший син Уельських – принц Джордж 2018 і 2019 роках, коли йому було приблизно стільки ж, скільки зараз його братові Луї.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

Не відомо, Уельські просто купили такі ж кеди молодшому синові або Луї доношує взуття за старшим братом, що може бути цілком логічним, знаючи турботу королівської сім'ї про екологію та навколишнє середовище. У будь-якому випадку це дуже мило.

Кеди, як у принца Джорджа / Фото: johnlewis.com

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