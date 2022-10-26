Діти зустрічали її у вишиванках: королева Матильда відвідала український центр у Вільнюсі

Бельгійська королева Матильда із чоловіком королем Філіпом зараз перебуває з візитом у Литві.

Сьогодні Її Величність відвідала український центр у Вільнюсі. 49-річна королева-консорт прибула на зустріч у сірій сукні з квітковим принтом, а в тон цим квіткам підібрала головний убір та золоті сережки у вигляді кленового листа. Волосся королеви було зібрано в зачіску, на обличчі був легкий макіяж, а в руках вона тримала клатч та шкіряні рукавички. А на зап'ясті мала золотий браслет і годинник.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У центрі королівську особу зустрічали дорослі та діти у вишиванках.

Візит бельгійського королівського подружжя до країни присвячений 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Бельгією та Литвою.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора королева Матильда та король Філіп відвідали Музей спадщини церкви Святого Михаїла у присутності Його Превосходительства Гітанаса Науседи, президента Литовської Республіки та першої леді пані Діани Науседене. На цій зустрічі королева з'явилася у червоній цибулі.

Королева Матильда та король Філіп та президент Литви Гітанас Науседа та перша леді Діана Науседене / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що король Чарльз III зустрівся з маленькими українцями у вишиванках в Абердіні.

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