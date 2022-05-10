Дитина без дорослих: як діяти і куди повідомляти, розповіла Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська поділилася в своєму телеграм-каналі важливою інформацією про те, як діяти, якщо ви бачите дитину без дорослих.

В одному з евакуаційних автобусів, що приїхав із Азовсталі до Запоріжжя, на задньому сидінні була маленька дівчинка. Чотирьохрічна Аліса їхала поруч із незнайомою жінкою, бо її маму росіяни залишили у фільтраційному таборі на територіїї так званої "ДНР".



Тобто. Налякана, маленька Аліса сама тікає з окупації, бо її мама в полоні. Чи можете ви осягнути цей жах? Чи може таке відбуватися в серці Європи?



На жаль, так. І це лише один випадок із тисяч, про які ми не знаємо. За останніми даними, на гарячу лінію уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли звернення про розшук зниклих безвісти майже 1900 дітей. Тож у Довіднику Безбарєрності ми підготували вичерпний матеріал “Як діяти і куди повідомляти, якщо бачите дитину без дорослих".



Короткий чек-ліст:



✔️Переконайтесь, що дитина справді сама, а не дорослі кудись відійшли.

✔️Якщо дитина потребує серйозної медичної допомоги, викличте швидку.

✔️Заспокойте дитину, запитайте, як її звати, спробуйте дізнатись номер телефону рідних.

✔️Уточніть у дитини, чи знає вона свою адресу і коли востаннє була вдома.

✔️Повідомте про дитину поліцію або найближчу службу у справах дітей.

✔️Якщо не можете чекати на їх приїзд, погодьте у телефонній розмові, чи можете ви передати дитину адміністрації або працівникам найближчої лікарні, вокзалу, автобусної станції тощо.

Головне – фіксуйте усе, що відбувається, з ким із служб ви розмовляєте. І будьмо взаємно чуйними, бо ж чужих дітей не буває – особливо на війні.

Читайте також: