Дитина принцеси Беатріс потіснить в черзі на престол її сестру Євгенію: яким буде новий список претендентів

Дитина принцеси Беатріс потіснить в черзі на престол її сестру Євгенію: яким буде новий список претендентів

Принцеса Беатріс зараз перебуває в очікуванні на першу дитину. Як її народження змінить порядок престолонаступництва в британській королівській сім'ї?

Зараз принцеса Беатріс посідає десяте місце в списку всіх претендентів на трон. Першість у старшого сина королеви — принца Чарльза, він очікує своєї черги вже майже 73 роки. За ним ідуть його старший син принц Вільям і старший син Вільяма принц Джордж.

Сестра принцеси Беатріс, принцеса Євгенія посідає одинадцяте місце в черзі на престол, але, коли Беатрис народить дитину (це станеться в жовтні 2021 року), її син або дочка (стать дитини принцеси поки що невідома) посяде місце Євгенії та буде одинадцятою в черзі.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

Сама Євгенія буде дванадцятою в черзі, а її син Август Філіп Гоук Бруксбенк опуститься на ще одну сходинку нижче і стане тринадцятим. Всі ці люди малоймовірно коли-небудь опиняться на троні і отримають корону до своїх рук.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія / Associated Press

Нагадаємо, нещодавно принцеса Беатріс також натякнула, що вони з Едоардо Мапеллі-Моцці не зупиняться на одній дитині. Можливо, різниця між дітьми буде не великою, як і у разі з сестрами Беатріс і Євгенією.

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