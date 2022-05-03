"Дитина розширить кругозір": у Росії продають іграшкові машинки із нацистською символікою "Z"

У РФ з'явилися у продажі військові іграшки, на яких зображена літера "Z" - символ російського вторгнення в Україну.

У Росії дітям продовжують прищеплювати любов до війни, нацизму і загарбництва. У соцмережі з'явилися знімки іграшкового військового транспорту із символікою "Z" на російському прапорі, який продають у магазинах Єкатеринбурга та в онлайн-магазині.

В асортименті є самоскид, бензовоз, автомобілі з ракетою, ракетною системою, безпілотником і тентом.

Вартість іграшок під назвою "Автомобіль Z" - від 600 до 800 рублів.

"У процесі гри дитина розширить кругозір, познайомиться з автомобілями, розвине координацію рухів та просторове мислення", – так описують товар на сторінці онлайн-магазину.

Українські користувачі соцмережі шоковані іграшками, якими росіяни пропонують гратися дітям.

"Готують маленьких рашистів до жадібності чужих земель, вбивства невинних людей. Вас ніщо не врятує.

Рашистики будуть гратися і уявляти, як приїхали в Україну і зґвалтували дівчинку, а тата й маму розстріляли. Це патологія рашисти, ви хворі і це не лікується", - написала одна із користувачок Мережі.

Раніше ми писали про те, що у Росії у продажі з'явилися камуфляжні комбінезони для немовлят.

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