Діти Сассекських поміняли школу через два дні після початку навчання

Меган, Гаррі та їхня дочка Лілі / © Instagram Меган Маркл

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Повідомляється, що 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет розпочали навчання у новій школі у Великій Британії минулого тижня невдовзі після повернення їхньої родини на батьківщину принца Гаррі. Проте герцог і герцогиня Сассекські перевели своїх дітей до іншої школи через побоювання щодо безпеки.

Представник герцога та герцогині Сассекських повідомив виданню People: «Рішення про переведення дітей до іншої школи було ухвалено після обговорення з командою безпеки сім'ї практичних аспектів їхнього нинішнього розкладу. Батьки, як і раніше, надзвичайно вдячні всім вчителям та співробітникам за любов, турботу та зусилля, які вони виявили до їхньої родини», — додає представник. "Це рішення в жодному разі не слід інтерпретувати як відображення недоліків школи або виняткового піклування, яке діти там отримували", - йдеться у заяві.

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Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Побоювання з приводу безпеки викликані інтенсивним рухом у цьому районі та відстанню між школою та їхнім будинком, а не самою школою. Видання заявило, що побоювання посилилися після інциденту, який «ускладнив рух їхніх автомобілів у колоні».

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Хоча охоронці герцога та герцогині Сассекських перевіряли школу влітку, оцінити ситуацію з доставкою дітей до школи вдалося лише після поновлення занять.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що діти Уельських – принцеса Шарлотта та принц Луї вже також повернулися за шкільні парти.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

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