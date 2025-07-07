Діти Уельських пішли на літні канікули: куди Кейт і Вільям вирушать у відпустку

Кейт і Вільям з дітьми / © Associated Press

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Літні канікули у школі Ламбрук, де навчаються діти подружжя Уельських, розпочалися 5 липня. Їх, найімовірніше, діти проведуть зі своїми батьками, принцом Вільямом та принцесою Кейт у їхньому заміському маєтку Анмер-голі, в Норфолку.

Анмер-гол вже давно є улюбленим місцем відпочинку для сім’ї, адже діти можуть бути весь день на природі.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Кейт / © Associated Press

Також імовірно, що Вільям та Кейт вирушать до замку Балморал у Шотландії наприкінці літа.

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Королівський маєток був традиційним місцем збирання сім’ї протягом десятиліть, і очікується, що король Чарльз та королева Камілла прийматимуть там родичів, як завжди у серпні.

Анмер-гол у Норфолку / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, де полюбляють відпочивати члени британської королівської родини влітку.