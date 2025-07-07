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Діти Уельських пішли на літні канікули: куди Кейт і Вільям вирушать у відпустку
Діти принца та принцеси Уельських вирушили на літні канікули. Де ж проведуть цей час принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Літні канікули у школі Ламбрук, де навчаються діти подружжя Уельських, розпочалися 5 липня. Їх, найімовірніше, діти проведуть зі своїми батьками, принцом Вільямом та принцесою Кейт у їхньому заміському маєтку Анмер-голі, в Норфолку.
Анмер-гол вже давно є улюбленим місцем відпочинку для сім’ї, адже діти можуть бути весь день на природі.
Також імовірно, що Вільям та Кейт вирушать до замку Балморал у Шотландії наприкінці літа.
Королівський маєток був традиційним місцем збирання сім’ї протягом десятиліть, і очікується, що король Чарльз та королева Камілла прийматимуть там родичів, як завжди у серпні.
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, де полюбляють відпочивати члени британської королівської родини влітку.