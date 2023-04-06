Дитячі знімки королеви Єлизавети II, які не залишать вас байдужими

21 квітня 2023 року королева Єлизавета II могла б відсвяткувати 97-й день народження. Але у вересні 2022 року її Величність пішла з життя.
Ми натрапили на кілька милих архівних фотографій, на яких зовсім мала принцеса Єлизавета зазнімкована зі своєю матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон, яка на той момент була герцогинею Йоркською.
На першому знімку Єлизавета тримає на руках новонароджену дочку, фото було зроблено у травні 1926 року.
А цей кадр було зроблено в червні 1927 року, через рік і два місяці після народження принцеси. Автором знімків є Боб Томас. Маленька Єлизавета одягнена в милу білу сукню, а на шиї у неї перли. Вже тоді в юному віці маленька принцеса носила перли. Єлизавета Боуз-Лайон також має кілька перлинних прикрас на шиї, лаконічну зачіску та легкий макіяж на обличчі.
На той момент принцеса Єлизавета була ще єдиною дитиною принца Альберта, герцога Йоркського, та герцогині Йоркської. Її молодша сестра принцеса Маргарет народилася у серпні 1930 року.
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