Дитячі знімки королеви Єлизавети II, які не залишать вас байдужими

21 квітня 2023 року королева Єлизавета II могла б відсвяткувати 97-й день народження. Але у вересні 2022 року її Величність пішла з життя.

Ми натрапили на кілька милих архівних фотографій, на яких зовсім мала принцеса Єлизавета зазнімкована зі своєю матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон, яка на той момент була герцогинею Йоркською.

На першому знімку Єлизавета тримає на руках новонароджену дочку, фото було зроблено у травні 1926 року.

Принцеса Єлизавета II з мамою Єлизаветою Боуз Лайон, 1926 рік / Фото: Getty Images

А цей кадр було зроблено в червні 1927 року, через рік і два місяці після народження принцеси. Автором знімків є Боб Томас. Маленька Єлизавета одягнена в милу білу сукню, а на шиї у неї перли. Вже тоді в юному віці маленька принцеса носила перли. Єлизавета Боуз-Лайон також має кілька перлинних прикрас на шиї, лаконічну зачіску та легкий макіяж на обличчі.

Принцеса Єлизавета II з мамою Єлизаветою Боуз Лайон, 1927 рік / Фото: Getty Images

На той момент принцеса Єлизавета була ще єдиною дитиною принца Альберта, герцога Йоркського, та герцогині Йоркської. Її молодша сестра принцеса Маргарет народилася у серпні 1930 року.

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II у дорослому віці / Фото: Associated Press

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