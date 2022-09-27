Дива не трапилося: Меган та Гаррі не оцінили подарунок, який зробила для них королева Єлизавета II

У Гаррі й Меган із перших днів життя в королівській родині щось не складалося. А ось колишні співробітники Сассекських переконані, що від першого дня герцогині у сім'ї вона планувала мегзіт.

Розкрилися нові подробиці переїзду Гаррі та Меган із Кінсінгтонського палацу, коли їхні офіси з Кембриджським розділилися. Стверджується, що пара очікувала отримати апартаменти у Вандзорському замку, але королева виділила їм котедж Фрогмор.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

За словами леді Елізабет Енсон, яка була близькою подругою королеви і померла 2020 року, монархиня зробила "щедрий жест", подарувавши їм натомість котедж, пише Mirror. Таке припущення було опубліковано у книжці, написаній Кеті Ніколлс, у якій досліджуються стосунки між Гаррі, Меган, Вільямом, Кейт та королем Чарльзом III.

У витримці, опублікованій MailOnline, цитуються слова леді Елізабет: "Котедж був великою подією. Вхід королеви до саду розташовувався поруч з їхнім котеджем. По суті, це її задній двір, її усамітнення. Ми всі думали, що це дуже важливо з її боку". Вона сказала: "Сподіваюся, вони оцінять це", — але, як ми знаємо, зараз вони це не оцінили.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

У січні 2020 року Сассекські склали з себе королівські обов'язки і переїхали спочатку до Канади, а потім і до США і зараз живуть у Монтесіто, у Каліфорнії.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

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