Диван для розмов: у Кейт та Вільяма є цікавий метод, який вони використовують у вихованні дітей

Уельські дотримуються традиційних методів виховання дітей, але уникають одного популярного у багатьох сім'ях методу, який називається "тайм-аут", замість якого використовують сучасніший, із символічною назвою "диван для розмов".

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Якщо перший метод має на меті ізоляцію дитини на певний час для того, щоб вона подумала про свою поведінку, то другий, допомагає дитині висловити свої негативні почуття словами, а батьків спонукає навчитися краще чути дитину.

Видання express.co.uk посилається на джерело, близьке до сім'ї, яке поділилося інформацією про те, що Кейт та Вільям не виводять своїх дітей з кімнати, якщо вони не слухаються, а просто розмовляють із ними.

"Всі речі пояснюються, наслідки описуються, і на них ніколи не кричать. Крики абсолютно "неприпустимі" для дітей", — каже джерело.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про п'ять пунктів, яким має слідувати няня дітей Уельських — Марія Борралло, яка жила з сім'єю від моменту народження їхнього первістка принца Джорджа 2013 року, а зараз працює як няня, яка приходить в денний час або тоді, коли це необхідно.

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