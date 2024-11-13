Диван для розмов: у Кейт та Вільяма є цікавий метод, який вони використовують у вихованні дітей

Принц і принцеса Уельські виховують трьох дітей – 11-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.
Уельські дотримуються традиційних методів виховання дітей, але уникають одного популярного у багатьох сім'ях методу, який називається "тайм-аут", замість якого використовують сучасніший, із символічною назвою "диван для розмов".
Якщо перший метод має на меті ізоляцію дитини на певний час для того, щоб вона подумала про свою поведінку, то другий, допомагає дитині висловити свої негативні почуття словами, а батьків спонукає навчитися краще чути дитину.
Видання express.co.uk посилається на джерело, близьке до сім'ї, яке поділилося інформацією про те, що Кейт та Вільям не виводять своїх дітей з кімнати, якщо вони не слухаються, а просто розмовляють із ними.
"Всі речі пояснюються, наслідки описуються, і на них ніколи не кричать. Крики абсолютно "неприпустимі" для дітей", — каже джерело.
Раніше ми розповідали про п'ять пунктів, яким має слідувати няня дітей Уельських — Марія Борралло, яка жила з сім'єю від моменту народження їхнього первістка принца Джорджа 2013 року, а зараз працює як няня, яка приходить в денний час або тоді, коли це необхідно.
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