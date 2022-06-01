"Дівчатка, моє серце все ще вільне": пес-сапер Патрон показав фото у вишиванці і з молодшим другом

Джек-рассел-тер'єр познайомив своїх підписників зі свом другом.
Популярний у соцмережі пес Патрон замилував фоловерів новою світлиною. На ній він зазнімкований у своїй улюбленій вишиванці, яку йому подарувала підписниця. Біля Патрона сидить його молодший друг Дюк, який ще зовсім малюк.
У підписі до фото пес-сапер уточнив, що це саме його не друг, а не син, щоб його прихильниці знали, що його серце вільне.
"Нещодавно розмірковував, чи не час мені обзавестись сім’єю та нащадками, але зрозумів, що поки робота для мене на першому місці. Адже, чим більше я працюю, тим більше дітлахів можуть безпечно гуляти вулицями України. Вітаю ще раз всіх з Днем захисту дітей. Бережіть своїх малих.
P.S. Милий пес Дюк на фото - не мій син, дівчатка, моє серце все ще вільне", - написав Патрон.
До слова, сьогодні собака-сапер також привітав всіх маленьких українців із Днем дітей. Він попросив його не припиняти мрія.
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