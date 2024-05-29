Дівчинка підросла: який зараз вигляд має дочка леді Кітті Спенсер

Про те, що леді Кітті Спенсер стала мамою, вона повідомила підписникам на День матері в березні 2024 року.
Тоді Кітті опублікувала в Instagram ролик, показавши, як позує з дочкою на пляжі.
Через кілька місяців новим фото дівчат у соцмережах поділилася сестра Кітті – леді Еліза Спенсер. На фото 33-річна леді Кітті зазнімкована у чорно-білій сукні у горошок, що тримає на руках свою маленьку дівчинку, поки вони дивилися експозицію на тему "Дуже голодна гусениця".
Дитина, ім'я якої поки що не розголошується, була одягнена в синьо-білу сукню з коміром у смужку, кремовий кардиган, колготки в тон і туфлі з пряжками.
"Такий особливий ранок з моїми дівчатками @kitty.spencer", — написала леді Еліза у підписі.
Нагадаємо, для Кітті Спенсер та її чоловіка Майкла Льюїса дівчинка стала першою спільною дитиною. Оскільки вагітною Кітті на публіці не з'являлася, ходили чутки, що вона скористалася послугами сурогатної матері.
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