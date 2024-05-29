Дівчинка підросла: який зараз вигляд має дочка леді Кітті Спенсер

Про те, що леді Кітті Спенсер стала мамою, вона повідомила підписникам на День матері в березні 2024 року.

Тоді Кітті опублікувала в Instagram ролик, показавши, як позує з дочкою на пляжі.

Через кілька місяців новим фото дівчат у соцмережах поділилася сестра Кітті – леді Еліза Спенсер. На фото 33-річна леді Кітті зазнімкована у чорно-білій сукні у горошок, що тримає на руках свою маленьку дівчинку, поки вони дивилися експозицію на тему "Дуже голодна гусениця".

Дитина, ім'я якої поки що не розголошується, була одягнена в синьо-білу сукню з коміром у смужку, кремовий кардиган, колготки в тон і туфлі з пряжками.

"Такий особливий ранок з моїми дівчатками @kitty.spencer", — написала леді Еліза у підписі.

Леді Кітті Спенсер із дочкою / Фото: Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, для Кітті Спенсер та її чоловіка Майкла Льюїса дівчинка стала першою спільною дитиною. Оскільки вагітною Кітті на публіці не з'являлася, ходили чутки, що вона скористалася послугами сурогатної матері.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

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