Дівчина данського графа приїхала на модний показ у пікантному топі без білизни

Граф Ніколай та Бенедикте Туструп / © Getty Images

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Пара відвідала показ колекції високої моди Giorgio Armani Privé осінь/зима 2026/2027 у межах Паризького тижня моди.

Граф Ніколай — старший син принца данського Йоагіма та його першої дружини принцеси Олександри, а його кохана Бенедикте Туструп — данська модель та засновниця модного бренду BénéSoie.

Граф Ніколай і Бенедикте Туструп / © Getty Images

Ніколай з'явився на публіці у сірому костюмі, який складався зі світло-сірого піджака в смужку та темно-сірих широких штанів. На ньому також була біла сорочка і сіра краватка в принт, туфлі теж були сірими, а ось окуляри на обличчі з жовтими лінзами у чорній оправі. Його дівчина була одягнена в пікантний топ без білизни, вільні сині штани, що струмували, з напівпрозорої тканини і гостроносі туфлі, а в руках тримала маленьку сумку кольору морської хвилі з розсипом страз і каміння. Образ Бенедикте доповнила золотими сережками-кільцями та підвіскою на шиї із золота, надягла кілька браслетів та чорні сонцезахисні окуляри.

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Нагадаємо, раніше пара показувала, як вони разом ходили на полювання.

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