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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
1 хв

Дівчина Ромео Бекхема з’явилася на Вімблдоні в білій сукні, яку вдягла без бюстгальтера

Ромео Бекхем та його дівчина Кім Тернбулл приїхали на перший день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кім Тернбулл і Ромео Бекхем

Кім Тернбулл і Ромео Бекхем / © Getty Images

Пара з'явилася, тримаючись за руки у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у столиці Британії. Ромео був у білій футболці, чорному піджаку та прямих чорних штанях, а взутий у світлі туфлі. Ромео мав недбале укладання, а у вухах сережки.

Кім одяглася в білу сукню-міді, що струмує, яку одягла без бюстгальтера, взула мюлі білого кольору на невисоких підборах і в руках тримала вершкового кольору шкіряну сумку. Довге темне волосся дівчина зібрала в тугий пучок, зробила макіяж і доповнила літній лук кількома золотими браслетами та сережками-цвяшками у вухах.

Кім Тернбулл і Ромео Бекхем / © Getty Images

Кім Тернбулл і Ромео Бекхем / © Getty Images

Нагадаємо, ще в січні цього року Ромео та Кім бачили на публіці разом. Тоді пара разом відвідала Париж, де Вікторії Бекхем вручили нагороду за внесок у мистецтво та моду – орден Мистецтв та літератури.

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Дата публікації
Кількість переглядів
426
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