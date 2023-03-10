Дівич-вечір принцеси Іман: розглядаємо образ нареченої в деталях

Королева Ранія влаштувала для своєї старшої дочки принцеси Іман, яка в неділю, 12 березня, виходить заміж, дівич-вечір. У Йорданії він називається "Ніч хни".

Традиція передвесільної вечірки з хною набула розвитку в Йорданії в останні роки, пише The Arab Weekly. Те, що раніше було "сумною подією, коли наречена збиралася залишити свій дім", було переосмислено як свято, розповіла виданню йорданська художниця з хни Нака Гарайбех.

Її Королівська Високість принцеса Мона, мати короля Йорданії Абдалли (2-га справа), принцеса Аїша (ліворуч) та принцеса Зейн Бінт Аль Хусейн (праворуч) / Фото: Getty Images

Наречена принцеса Іман з'явилася на святі у білій сукні з довгими рукавами від йорданського дизайнера Рими Дабур. Вбрання було прикрашене поясом з бісеру, який королева Ранія носила у день свого весілля 10 червня 1993 року. До речі, цього року Ранія та король Абдалла ІІ відсвяткують 30-річну річницю.

Весілля королеви Ранії та короля Абдалли II / Фото: Getty Images

У своєму Instagram королева Ранія показала, як зав'язувала цей пояс на талію своєї дочки з підписом: "Останні штрихи".

Також дочка королеви зробила гарний макіяж та зачіску хвилями та одягла сережки з камінням. А її нігті були нафарбовані не яскравим лаком.

Принцеса Іман / Фото: Getty Images

25-річна принцеса Іман стане дружиною Джаміля Терміотиса, керуючого партнера нью-йоркського фонду венчурного капіталу, він на два роки старший за неї.

Принцеса Іман / Фото: Getty Images

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