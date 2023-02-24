Дивляться одне на одного, як закохані: королева Камілла та король Чарльз з'явилися на прийомі

Камілла відсвяткувала другу річницю свого книжкового клубу "Читальний зал" та запросила гостей на невелику вечірку до Кларенс-хаусу.

Королева Камілла подякувала гостям за те, що вони прийшли до їхньої з королем резиденції на прийом, який через хворобу королеви перенесли на тиждень. Її Величність запустила ініціативу щодо поширення грамотності у квітні 2020 року зі списком рекомендованих книжок, які допоможуть людям пережити пандемію COVID-19 та карантин. Відгук людей був позитивним і надихнув Каміллу створити "Читальну залу" в Instagram, яка залучила понад 155 тисяч підписників по всьому світу.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королева Камілла усміхалася, спілкуючись із гостями на прийомі. І виступила з промовою перед гостями:

"Ваша Величносте, пані та панове, я дуже рада вітати всіх вас — письменників, видавців і книголюбів — у Кларенс-Хаусі. З запізненням на тиждень, але без COVID!" — сказала Камілла. "Тому дякую за те, що поправили свої завантажені графіки і прийшли сьогодні. Люди завжди потребували у зв'язку з літературою — її мудрості, а також її явної втечі від дійсності. Під час сьогоднішнього складного "клімату" ми потребуємо її більше, ніж коли-небудь раніше", - сказала Камілла.

"Я рада повідомити, що "Читальна зала" стала благодійною організацією, яка працює над скороченням розриву між читачами та письменниками і допомагає людям різного віку та професій знаходити книжки та знайомитися з ними", — сказала вона, закликавши всіх відвідати перший захід організації, літературний фестиваль у палаці Гемптон-Корт наприкінці цього року. "Розвиток мого читального залу ніколи б не відбувся без усіх вас, і я глибоко вдячна кожному з вас за вашу підтримку та внесок у нього", — додала королева, пише People.

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75-річна королева прийшла на захід у темно-синій сукні, щільних чорних колготах, туфлях із замші на підборах. У неї на грудях була пришпилена красива брошка, волосся було ідеально укладене, а на обличчі був макіяж. Король Чарльз одягнув темно-сірий костюм у смужку, світлу сорочку і підібрав синю краватку в принт, яка чудово гармоніювала з вбранням його дружини.

Фотографи заскочили короля і королеву в момент, коли вони ніжно дивилися одне на одного.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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