Дивляться одне на одного, як закохані: королева Камілла та король Чарльз з'явилися на прийомі

Королева Камілла вже одужала від коронавірусу та відвідала вчора урочистий захід. Супроводжував її король Чарльз ІІІ.
Камілла відсвяткувала другу річницю свого книжкового клубу "Читальний зал" та запросила гостей на невелику вечірку до Кларенс-хаусу.
Королева Камілла подякувала гостям за те, що вони прийшли до їхньої з королем резиденції на прийом, який через хворобу королеви перенесли на тиждень. Її Величність запустила ініціативу щодо поширення грамотності у квітні 2020 року зі списком рекомендованих книжок, які допоможуть людям пережити пандемію COVID-19 та карантин. Відгук людей був позитивним і надихнув Каміллу створити "Читальну залу" в Instagram, яка залучила понад 155 тисяч підписників по всьому світу.
Королева Камілла усміхалася, спілкуючись із гостями на прийомі. І виступила з промовою перед гостями:
"Ваша Величносте, пані та панове, я дуже рада вітати всіх вас — письменників, видавців і книголюбів — у Кларенс-Хаусі. З запізненням на тиждень, але без COVID!" — сказала Камілла. "Тому дякую за те, що поправили свої завантажені графіки і прийшли сьогодні. Люди завжди потребували у зв'язку з літературою — її мудрості, а також її явної втечі від дійсності. Під час сьогоднішнього складного "клімату" ми потребуємо її більше, ніж коли-небудь раніше", - сказала Камілла.
"Я рада повідомити, що "Читальна зала" стала благодійною організацією, яка працює над скороченням розриву між читачами та письменниками і допомагає людям різного віку та професій знаходити книжки та знайомитися з ними", — сказала вона, закликавши всіх відвідати перший захід організації, літературний фестиваль у палаці Гемптон-Корт наприкінці цього року. "Розвиток мого читального залу ніколи б не відбувся без усіх вас, і я глибоко вдячна кожному з вас за вашу підтримку та внесок у нього", — додала королева, пише People.
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75-річна королева прийшла на захід у темно-синій сукні, щільних чорних колготах, туфлях із замші на підборах. У неї на грудях була пришпилена красива брошка, волосся було ідеально укладене, а на обличчі був макіяж. Король Чарльз одягнув темно-сірий костюм у смужку, світлу сорочку і підібрав синю краватку в принт, яка чудово гармоніювала з вбранням його дружини.
Фотографи заскочили короля і королеву в момент, коли вони ніжно дивилися одне на одного.
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