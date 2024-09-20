Дивна звичка принца Ендрю: чим займається герцог Йоркський у своєму маєтку Royal Lodge

Принц Ендрю живе в маєтку Royal Lodge у Віндзорському парку і, як ми вже писали раніше, виселятися не планує.

Вважається, що син покійної королеви Єлизавети II любить кататися верхи територією свого будинку і його часто під час цих прогулянок фотографують папараці. А колишня кореспондентка ВВС Дженні Бонд розповіла, що Ендрю має ще одну дивну звичку, якій він приділяє "велику частину свого часу", — пише Mirror.

Принц Ендрю на прогулянці 5 квітня 2024 року в Лондоні / Фото: Getty Images

"Здається, Ендрю проводить більшу частину свого часу або роз'їжджаючи величезним маєтком верхи на коні, або, як повідомляється, сидячи перед великим екраном, спостерігаючи за прямою трансляцією зльоту і посадки літаків".

В інтерв'ю OK! експерткк додала: "Це має не дуже добрий вигляд. Тому очевидна відповідь — переконати його переїхати до порожнього котеджу Фрогмор, який був відремонтований для принца Гаррі та його дружини Меган, але вони залишили його на прохання короля Чарльза III після того, як переїхали до США.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Як відомо, король Чарльз уже деякий час намагається виселити свого брата з Royal Lodge, але Ендрю налаштований рішуче боротися за маєток, який орендував терміном на 75 років і живе там зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

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