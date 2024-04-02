Дивне прізвисько, яке дали принцесі Діані її сестри: яким воно було

Діана Спенсер зростала серед двох старших сестер і молодшого брата. Сестри були поряд з леді Ді і напередодні її весілля зі спадкоємцем престолу – принцом Чарльзом.

У книжці Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст", принцеса розповідала, як буквально не скасувала весілля за кілька днів до цього важливого у її житті дня.

Справа в тому, що напередодні весілля Діана дізналася про те, що Чарльз подарував Каміллі браслет, на якому були переплетені літери G і F (Гледіс і Фред) – таємні прізвиська Чарльза та Камілли. Вона дуже засмутилася. Її охопила лють через цю ситуацію.

Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Він подарував браслет в обід у понеділок, а в середу ми одружилися", — згадувала Діана.

Того злощасного понеділка майбутня принцеса обідала з сестрами.

"Я не можу вийти за нього заміж, я не можу цього зробити, це нечувано", — сказала вона їм. На що сестри відповіли: "Ну, погані справи, герцогинько (так Діану називали вдома), твоє обличчя вже на кухонних рушниках, ти надто пізно схаменулась".

Весілля Діани Спенсер та принца Уельського Чарльза таки відбулося 29 липня 1981 року. Але цей союз ніколи не був побудований на коханні.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким було перше враження Діани Спенсер від принца Чарльза.

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